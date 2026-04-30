Медведев рассказал, когда РФ и Европа наладят отношения
Взаимное недоверие будет сохраняться еще очень долго даже после смены политического руководства в Европе, которое может попытаться наладить отношения с Москвой 30.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-30T22:26+0400
15:25 30.04.2026 (обновлено: 22:26 30.04.2026)
ТБИЛИСИ, 30 апр – Sputnik. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые", который проходит в Москве, назвал нынешний уровень взаимодействия между Россией и европейскими странами чудовищным.
Он также высказал сожаление об утраченных контактах, но подчеркнул, что обратно уже ничего не вернуть.
"Нынешний уровень взаимоотношения с Европой – чудовищный. Мне, честно сказать, жалко того, что мы потеряли. Но обратно этого не вернуть", – сказал Медведев.
По словам лидера партии, даже после смены политического руководства в Европе и попытках наладить отношения с Россией, степень взаимного недоверия будет колоссальной.
"Да, могут прийти более умные политики, можно начать выстраивать архитектуру взаимоотношений, но совершенно очевидно, что степень взаимного недоверия (между РФ и Европой – Sputnik) будет колоссальной ", – сказал Медведев.
При этом он отметил, что полностью завершить конфликт с Европой удастся нескоро – точно не при жизни нынешнего поколения.
"Конфликт с Европой носит экзистенциальный характер. (…) Этот конфликт, скорее всего, не исчезнет даже в период жизни поколения. Столь глубокая борозда, водораздел сейчас пролег между нами", – подчеркнул Медведев.
По его словам, сложившаяся в российско-европейских отношениях ситуация будет "тлеть, вспыхивать, все будет сложно" еще очень долго – в пределах человеческой жизни.