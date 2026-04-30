https://sputnik-georgia.ru/20260430/mvd-gruzii-zaderzhalo-14-chelovek-po-obvineniyu-v-nezakonnom-oborote-oruzhiya-298372038.html
МВД Грузии задержало 14 человек по обвинению в незаконном обороте оружия
Sputnik Грузия
География рейдов охватила Тбилиси и пять ключевых регионов страны
2026-04-30T14:54+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
мцхета-мтианети
имерети
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824995_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_5b53e72986d8eeffc2b1872eb2a26433.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824995_275:0:2500:1669_1920x0_80_0_0_f9624ae8c81b2e31f5a42def86d94f14.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
География рейдов охватила Тбилиси и пять ключевых регионов страны
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Четырнадцать человек задержаны в Тбилиси и регионах страны по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, еще двое – изобличены в совершении преступления, сообщили в МВД Грузии.
Задержания были проведены в Мцхета-Мтианети, Имерети, Самцхе-Джавахети, Самегрело-Земо Сванети и Аджарии.
В результате обысков в домах, подсобных помещениях и автомобилях обвиняемых в качестве вещественных доказательств были изъяты различные модели огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.
Кроме того, таможенники предотвратили ввоз в страну боеприпасов и взрывчатых веществ. Полиция задержала обвиняемых на территории Батумского порта и таможенного пункта "Сарпи" на грузино-турецкой границе. В ходе детального досмотра автомобилей задержанных были изъяты две ручные гранаты, два детонатора и около 150 патронов для различных моделей огнестрельного оружия.
Расследование ведется по статье 236 Уголовного кодекса. Задержанным грозит до девяти лет лишения свободы.