МВД Грузии задержало 14 человек по обвинению в незаконном обороте оружия

30.04.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Четырнадцать человек задержаны в Тбилиси и регионах страны по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, еще двое – изобличены в совершении преступления, сообщили в МВД Грузии.Задержания были проведены в Мцхета-Мтианети, Имерети, Самцхе-Джавахети, Самегрело-Земо Сванети и Аджарии.В результате обысков в домах, подсобных помещениях и автомобилях обвиняемых в качестве вещественных доказательств были изъяты различные модели огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.Кроме того, таможенники предотвратили ввоз в страну боеприпасов и взрывчатых веществ. Полиция задержала обвиняемых на территории Батумского порта и таможенного пункта "Сарпи" на грузино-турецкой границе. В ходе детального досмотра автомобилей задержанных были изъяты две ручные гранаты, два детонатора и около 150 патронов для различных моделей огнестрельного оружия.Расследование ведется по статье 236 Уголовного кодекса. Задержанным грозит до девяти лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

