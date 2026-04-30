Отношения Грузии с США восстановлены – депутат партии власти
Отношения Грузии с США восстановлены – депутат партии власти
В мае Грузию ожидает визит представителей Государственного департамента США
2026-04-30T20:47+0400
2026-04-30T20:47+0400
2026-04-30T20:50+0400
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Можно сказать, что отношения Грузии и США восстановлены и теперь главное восстановить стратегическое партнерство, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта" Леван Махашвили. В мае Грузию ожидает визит представителей Государственного департамента США, в рамках которого пройдут встречи с руководством страны По его словам, власти надеются, что визит представителей Государственного департамента США в мае поможет восстановлению стратегического партнерства. "Фактически, что в области безопасности, экономики, образования и других направлений предприняты существенные шаги за последний период, чтобы восстановить застывшие отношения, которые оставила предыдущая администрация, и поговорить о следующих шагах", – сказал Махашвили. Политическая воля есть, и идет рабочий процесс, хотя о конкретных датах говорить не имеет смысла, добавил Махашвили.
сша
вашингтон
грузия, политика, новости, джо байден, дональд трамп, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, вашингтон, госдепартамент сша
грузия, политика, новости, джо байден, дональд трамп, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, вашингтон, госдепартамент сша
Отношения Грузии с США восстановлены – депутат партии власти
20:47 30.04.2026 (обновлено: 20:50 30.04.2026)
В мае Грузию ожидает визит представителей Государственного департамента США
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Можно сказать, что отношения Грузии и США восстановлены и теперь главное восстановить стратегическое партнерство, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта" Леван Махашвили.
В мае Грузию ожидает визит представителей Государственного департамента США, в рамках которого пройдут встречи с руководством страны
"Факт, что сегодня мы смело можем сказать, что эти отношения (между Грузией и США – ред.) восстановлены. Просто для нас желательная точка, когда мы сможем сказать, что да, это уровень, который нас устраивает и который является восстановлением стратегического партнерства", – сказал Махашвили.
По его словам, власти надеются, что визит представителей Государственного департамента США в мае поможет восстановлению стратегического партнерства.
"Фактически, что в области безопасности, экономики, образования и других направлений предприняты существенные шаги за последний период, чтобы восстановить застывшие отношения, которые оставила предыдущая администрация, и поговорить о следующих шагах", – сказал Махашвили.
Политическая воля есть, и идет рабочий процесс, хотя о конкретных датах говорить не имеет смысла, добавил Махашвили.
Сегодня отношения между Грузией и США носят формальный характер. При администрации бывшего президента США Джо Байдена между странами было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, а против ряда грузинских чиновников были введены визовые санкции.
Финансовые ограничения со стороны Вашингтона были введены и против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.
Поводом для ухудшения отношений стал ряд законов, принятых в Грузии, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".
После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равных условиях. Среди ожидаемых шагов назывались введение безвизового режима для граждан Грузии и запуск прямых авиарейсов. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не получила.
В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии. Однако контактов на высшем уровне пока нет, а взаимодействие ограничивается коммуникацией через дипломатические представительства и телефонным разговором между премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и госсекретарем США Марко Рубио.