https://sputnik-georgia.ru/20260430/otnosheniya-gruzii-s-ssha-vosstanovleny--deputat-partii-vlasti-298382704.html

Отношения Грузии с США восстановлены – депутат партии власти

Sputnik Грузия

В мае Грузию ожидает визит представителей Государственного департамента США 30.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-30T20:50+0400

грузия

политика

новости

джо байден

дональд трамп

грузинская мечта - демократическая грузия

сша

вашингтон

госдепартамент сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/17/263814522_0:77:1100:696_1920x0_80_0_0_ca006628e2803eb69aab7b8806c5a129.jpg

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Можно сказать, что отношения Грузии и США восстановлены и теперь главное восстановить стратегическое партнерство, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта" Леван Махашвили. В мае Грузию ожидает визит представителей Государственного департамента США, в рамках которого пройдут встречи с руководством страны По его словам, власти надеются, что визит представителей Государственного департамента США в мае поможет восстановлению стратегического партнерства. "Фактически, что в области безопасности, экономики, образования и других направлений предприняты существенные шаги за последний период, чтобы восстановить застывшие отношения, которые оставила предыдущая администрация, и поговорить о следующих шагах", – сказал Махашвили. Политическая воля есть, и идет рабочий процесс, хотя о конкретных датах говорить не имеет смысла, добавил Махашвили. Грузия и США Сегодня отношения между Грузией и США носят формальный характер. При администрации бывшего президента США Джо Байдена между странами было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, а против ряда грузинских чиновников были введены визовые санкции. Финансовые ограничения со стороны Вашингтона были введены и против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений стал ряд законов, принятых в Грузии, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии. Однако контактов на высшем уровне пока нет, а взаимодействие ограничивается коммуникацией через дипломатические представительства и телефонным разговором между премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и госсекретарем США Марко Рубио.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

