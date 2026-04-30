Полемика достигает определенного предела – Джагмаидзе о противостоянии в церкви

В Патриархии также отвергли обвинения в "давлении" на процесс избрания патриарха, указав на многолетнюю кампанию черного пиара со стороны определенных СМИ 30.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-30T16:56+0400

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Любовь, взаимное уважение и глубокое почтение к скончавшемуся Католикосу-Патриарху Илие II в итоге преодолевают полемику и противостояние внутри церкви, заявил глава службы Патриархии Грузии по связям с общественностью, епископ Андрия Джагмаидзе в эфире телеканала "Имеди".Выборы Католикоса-Патриарха Грузии проходят в достаточно напряженной обстановке, на фоне противостояния внутри самой церкви и попыток внешнего влияния. На заседании Священного синода Грузинской православной церкви были названы три кандидата на патриарший престол. В этот список вошли местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Урбнисский и Руисский Иов, а также митрополит Потийский и Хобский Григол."Мы не должны следовать сценарию противостояния. Каждый епископ призван укреплять церковь. Церковь должна наилучшим образом выполнять свои функции, и в этом все едины. Поэтому полемика достигает определенного предела, но после этого взаимная любовь, взаимное уважение и глубокое почтение к Патриарху преодолевают все это", – заявил Джагмаидзе.По его словам, сегодня о давлении и попытках влияния на процесс выборов Патриарха говорят именно те медиа, которые за последние десять лет подготовили и выпустили более пяти тысяч негативных материалов, посвященных как самому Джагмаидзе, так и местоблюстителю Шио и Илие II.Джагмаидзе также высказался о возрасте кандидата на патриарший престол. В частности, он отметил, что этот вопрос был решен на последнем заседании Священного синода."Мы подготовились и даже сформулировали текст накануне вечером: какую формулировку мы должны предложить архиереям, если этот вопрос, то есть возраст, будет вынесен на голосование... Оказалось, что этот вопрос теряет свою актуальность из-за того, что у преподобного Даниила тоже не было диплома", – пояснил Джагмаидзе.По его словам, таким образом, из двух вопросов остался только один – вопрос образования."Здесь проявился огромный опыт владыки Шио, приобретенный им за более чем восемь лет непосредственного пребывания рядом с Патриархом. Он избран местоблюстителем. Большая заслуга Патриарха в том, что владыка Шио приобрел здесь опыт управления этими сложнейшими процессами. Синод в этой сложной ситуации также был организован на самом высоком уровне. Поэтому члены синода, епископы, простились друг с другом с большой теплотой", – отметил Джагмаидзе.Заседание расширенного собрания пройдет не позднее 17 мая в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси. Избранным будет считаться кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

