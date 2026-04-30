https://sputnik-georgia.ru/20260430/polsha-tratit-resursy-na-gruzinoyazychnoe-tv-vmesto-resheniya-vnutrennikh-problem-298383018.html

Польша тратит ресурсы на грузиноязычное ТВ вместо решения внутренних проблем

Депутат уверен, что отдельная роль в этом замысле отведена послу ЕС в Грузии Павлу Герчинскому

2026-04-30T21:43+0400

грузия

политика

новости

польша

брюссель

михаил саакашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/13/249750570_632:206:3068:1576_1920x0_80_0_0_76c11730f7303c3a1803fdcff73a7e8b.jpg

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Польские власти находят время и средства на открытие грузиноязычного телевидения, в то время когда внутри самой Польши много проблем, заявил глава Комитета по делам диаспоры Ираклий Заркуа. Министерство иностранных дел Польши 27 апреля опубликовало заявление о том, что Польская общественная телерадиокомпания (TVP) создала новую грузиноязычную новостную службу VT Sakartvelo. На телеканале будут работать несколько грузинских журналистов, чтобы поддерживать демократические силы в Грузии. "У польского правительства столько проблем: безработица, высокая инфляция, растущие коммунальные платежи, миграция, и в то же время оно находит время и финансирует телевидение, где с новостями будет знакомить зрителей Натия Коберидзе", – заявил Заркуа. Заркуа считает, что внешние силы готовятся к новой атаке на Грузию, на этот раз при помощи телевидения, чтобы усилить поляризацию в стране. Депутат уверен, что отдельная роль в этом замысле отведена послу ЕС в Грузии Павлу Герчинскому. Герчинского на днях вызвали на встречу с главой МИД Грузии после заявления, сделанного дипломатом в Брюсселе. На фотовыставке "Грузия в фокусе" он заявил, что страна движется "по неправильной траектории", и выразил надежду на ее возвращение к европейскому курсу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

