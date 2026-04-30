Польша тратит ресурсы на грузиноязычное ТВ вместо решения внутренних проблем
Депутат уверен, что отдельная роль в этом замысле отведена послу ЕС в Грузии Павлу Герчинскому
2026-04-30T21:43+0400
2026-04-30T23:21+0400
Депутат уверен, что отдельная роль в этом замысле отведена послу ЕС в Грузии Павлу Герчинскому
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Польские власти находят время и средства на открытие грузиноязычного телевидения, в то время когда внутри самой Польши много проблем, заявил глава Комитета по делам диаспоры Ираклий Заркуа.
Министерство иностранных дел Польши 27 апреля опубликовало заявление о том, что Польская общественная телерадиокомпания (TVP) создала новую грузиноязычную новостную службу VT Sakartvelo. На телеканале будут работать несколько грузинских журналистов, чтобы поддерживать демократические силы в Грузии.
"У польского правительства столько проблем: безработица, высокая инфляция, растущие коммунальные платежи, миграция, и в то же время оно находит время и финансирует телевидение, где с новостями будет знакомить зрителей Натия Коберидзе", – заявил Заркуа.
Натия Коберидзе была ведущей скандального выпуска-имитации на телеканале "Имеди" 13 марта 2010 года. Тогда в прямом эфире зрителям сообщили о вторжении российских войск в Грузию и убийстве президента Михаила Саакашвили. Лишь спустя полчаса зрителям объяснили, что увиденное было имитацией. Многие граждане во время репортажа испытали сильный стресс. Медики зафиксировали несколько сердечных приступов. За такую "шутку" пришлось извиняться руководству телекомпании.
Заркуа считает, что внешние силы готовятся к новой атаке на Грузию, на этот раз при помощи телевидения, чтобы усилить поляризацию в стране.
Депутат уверен, что отдельная роль в этом замысле отведена послу ЕС в Грузии Павлу Герчинскому.
"О задании Герчинского я расскажу отдельно. Вы знаете, что он тоже поляк. Как оказалось, Польша должна возглавить следующую революционную волну в Грузии. Возможно, ей это удастся. Остальные провалились, а теперь посмотрим, что сделает Польша", – сказал Заркуа.
Герчинского на днях вызвали на встречу с главой МИД Грузии после заявления, сделанного дипломатом в Брюсселе. На фотовыставке "Грузия в фокусе" он заявил, что страна движется "по неправильной траектории", и выразил надежду на ее возвращение к европейскому курсу.