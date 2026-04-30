https://sputnik-georgia.ru/20260430/prezident-gruzii-voennaya-sluzhba---odin-iz-glavnykh-stolpov-natsionalnogo-edinstva-298374794.html

Президент Грузии: Военная служба – один из главных столпов национального единства

Особые слова признательности были адресованы семьям военнослужащих, разделяющим тяготы службы 30.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-30T14:08+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

михаил кавелашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/05/294799393_0:491:1200:1166_1920x0_80_0_0_ca87e25c6d2c18abcbf9621e58a4e0ef.jpg

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Военная служба является одним из главных столпов национального единства, заявил президент Михаил Кавелашвили на торжественном мероприятии, посвященном 35-летию создания Сил обороны.День Сил обороны Грузии отметили праздничными мероприятиями на военной базе в Вазиани, недалеко от Тбилиси, куда прибыли президент Михаил Кавелашвили, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, министр обороны Ираклий Чиковани, члены правительства, депутаты парламента и представители командования.По его словам, День Сил обороны Грузии – это особая дата в истории государства, когда страна выражает благодарность тем, кто защищает ее суверенитет, мир и безопасность."В этот день мы с величайшим почтением и благодарностью обращаемся к тем патриотам, которые с достоинством служат каждый день и защищают суверенитет, мир и безопасность нашей страны ценой собственной жизни", – сказал Кавелашвили.Как отметил президент, грузинский народ имеет богатую историю борьбы за свободу: на протяжении веков предки неустанно сражались за защиту своей идентичности, веры и земли."Это не только профессиональный праздник для военнослужащих, но и выражение единства всего общества, государственной ответственности и национального самосознания. История грузинского народа – это история борьбы за свободу", – заявил Кавелашвили.По его словам, эта непрерывная и принципиальная борьба сформировала национальный характер и внутреннюю силу, которые позволили Грузии пройти через многие исторические испытания.Президент выразил особую благодарность семьям военнослужащих – людям, которые разделяют бремя достойной, но трудной службы, а также почтил память павших героев."С глубочайшим уважением я хотел бы вспомнить наших павших героев, которые пожертвовали самым ценным ради свободы и чести Родины – своими жизнями. Я склоняюсь перед памятью наших героев", – сказал Кавелашвили.Президент также поздравил молодых людей, принявших военную присягу, и ветеранов, которые своим опытом, мужеством и преданностью заложили основу современной грузинской армии."Принимая военную присягу, вы также становитесь частью неразрывной цепи, которая веками связывала и объединяла поколения грузинских патриотов", – сказал Кавелашвили.Датой основания Вооруженных сил Грузии считается 30 апреля 1991 года. В этот день состоялся первый весенний призыв в ряды Национальной гвардии, входившей во внутренние войска.С недавних пор Вооруженные силы были переименованы в Силы обороны. Их численность определяется Советом национальной безопасности страны и составляет не более 37 тысяч человек.Вооруженные силы Грузии с 1999 года принимали активное участие в миротворческих миссиях. Грузинские военные служили в Косово, Ираке, Афганистане и Мали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

