https://sputnik-georgia.ru/20260430/rossiya-vnov-stala-krupneyshim-postavschikom-udobreniy-v-gruziyu-298347141.html

Россия вновь стала крупнейшим поставщиком удобрений в Грузию

Sputnik Грузия

Российские компании в марте поставили удобрений на 3,1 миллиона долларов против 562,9 тысячи в феврале 30.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-30T09:01+0400

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Россия в марте нарастила впятеро поставки удобрений на грузинский рынок и вновь стала их крупнейшим экспортером, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Российские компании поставили удобрений на 3,1 миллиона долларов против 562,9 тысячи в феврале. Таким образом, экспорт подскочил в 5,5 раза за месяц. Большая часть этой суммы пришлась на смешанные удобрения (2,9 миллиона долларов). В результате Россия вернулась на первое место среди крупнейших экспортеров удобрений в Грузию – доля составила 49,1% от всех поставок. Месяцем ранее страна располагалась на втором месте, при этом на протяжении всего 2025 года Москва была главным поставщиком удобрений в Тбилиси. Вслед за РФ по сумме поставок в марте расположились Турция (10,9%) и Испания (6,4%).

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

