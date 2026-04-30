С какой целью приезжают в Грузию иностранцы – новая статистика
С какой целью приезжают в Грузию иностранцы – новая статистика
Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения, а также посещение родных и близких 30.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-30T23:31+0400
2026-05-01T00:38+0400
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузию посетили 1,3 миллиона путешественников в январе-марте 2026 года, что на 1,1% меньше, чем в отчетный период 2025 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 1,2 миллиона, что на 0,2% меньше, чем в первом квартале 2025 года.Число туристических визитов в Грузию выросло на 2,5% и составило 994,8 тысячи.Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения.Больше всего туристов в этот период посетило Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,8 ночи.Больше всего визитеров было из России – 202,4 тысячи, что составляет 20,3% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (18,5%) и Армения (11,8%).В целом граждане России совершили 230,7 тысячи визитов, Турции – 238,4 тысячи, Армении – 160,5 тысячи визитов.Согласно данным "Сакстата", иностранцы потратили в Грузии 2,2 миллиарда лари в первом квартале 2026 года, что на 5,2% меньше по сравнению с январем-мартом 2025 года. Траты на один визит сократились на 5,1% и составили 1 897,1 лари.
С какой целью приезжают в Грузию иностранцы – новая статистика

23:31 30.04.2026 (обновлено: 00:38 01.05.2026)
© photo: Sputnik / StringerТуристы гуляют по Тбилиси в пасмурную погоду в дождевиках
Туристы гуляют по Тбилиси в пасмурную погоду в дождевиках - Sputnik Грузия, 1920, 30.04.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения, а также посещение родных и близких
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузию посетили 1,3 миллиона путешественников в январе-марте 2026 года, что на 1,1% меньше, чем в отчетный период 2025 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 1,2 миллиона, что на 0,2% меньше, чем в первом квартале 2025 года.
Число туристических визитов в Грузию выросло на 2,5% и составило 994,8 тысячи.
Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения.
Цели приезда иностранцев Грузию в январе-марте 2026 года

Цель приезда

Число визитов, тысячи

Доля в общем числе, %

Отдых и развлечения

544,3

46,5

Посещение родных/друзей

332,1

28,4

Транзит в другие страны

118,1

10,1

Профессиональная/экономическая деятельность

93,3

8,0

Шопинг

55,7

4,8

Другое

26,9

2,3

Больше всего туристов в этот период посетило Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,8 ночи.
Больше всего визитеров было из России – 202,4 тысячи, что составляет 20,3% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (18,5%) и Армения (11,8%).
В целом граждане России совершили 230,7 тысячи визитов, Турции – 238,4 тысячи, Армении – 160,5 тысячи визитов.
Согласно данным "Сакстата", иностранцы потратили в Грузии 2,2 миллиарда лари в первом квартале 2026 года, что на 5,2% меньше по сравнению с январем-мартом 2025 года. Траты на один визит сократились на 5,1% и составили 1 897,1 лари.
