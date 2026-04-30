С какой целью приезжают в Грузию иностранцы – новая статистика

Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения, а также посещение родных и близких 30.04.2026

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузию посетили 1,3 миллиона путешественников в январе-марте 2026 года, что на 1,1% меньше, чем в отчетный период 2025 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 1,2 миллиона, что на 0,2% меньше, чем в первом квартале 2025 года.Число туристических визитов в Грузию выросло на 2,5% и составило 994,8 тысячи.Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения.Больше всего туристов в этот период посетило Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,8 ночи.Больше всего визитеров было из России – 202,4 тысячи, что составляет 20,3% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (18,5%) и Армения (11,8%).В целом граждане России совершили 230,7 тысячи визитов, Турции – 238,4 тысячи, Армении – 160,5 тысячи визитов.Согласно данным "Сакстата", иностранцы потратили в Грузии 2,2 миллиарда лари в первом квартале 2026 года, что на 5,2% меньше по сравнению с январем-мартом 2025 года. Траты на один визит сократились на 5,1% и составили 1 897,1 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

