С какой целью приезжают в Грузию иностранцы – новая статистика
Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения, а также посещение родных и близких
2026-05-01T00:38+0400
23:31 30.04.2026 (обновлено: 00:38 01.05.2026)
Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения, а также посещение родных и близких
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузию посетили 1,3 миллиона путешественников в январе-марте 2026 года, что на 1,1% меньше, чем в отчетный период 2025 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 1,2 миллиона, что на 0,2% меньше, чем в первом квартале 2025 года.
Число туристических визитов в Грузию выросло на 2,5% и составило 994,8 тысячи.
Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения.
Цели приезда иностранцев Грузию в январе-марте 2026 года
Цель приезда
Число визитов, тысячи
Доля в общем числе, %
Отдых и развлечения
544,3
46,5
Посещение родных/друзей
332,1
28,4
Транзит в другие страны
118,1
10,1
Профессиональная/экономическая деятельность
93,3
8,0
Шопинг
55,7
4,8
Другое
26,9
2,3
Больше всего туристов в этот период посетило Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,8 ночи.
Больше всего визитеров было из России – 202,4 тысячи, что составляет 20,3% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (18,5%) и Армения (11,8%).
В целом граждане России совершили 230,7 тысячи визитов, Турции – 238,4 тысячи, Армении – 160,5 тысячи визитов.
Согласно данным "Сакстата", иностранцы потратили в Грузии 2,2 миллиарда лари в первом квартале 2026 года, что на 5,2% меньше по сравнению с январем-мартом 2025 года. Траты на один визит сократились на 5,1% и составили 1 897,1 лари.