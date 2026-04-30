Сила Грузии заключается в разумной политике – Папуашвили

Датой основания Вооруженных сил Грузии считается 30 апреля 1991 года

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Сила государства Грузии основана не только на армии, но и на разумной политике, единстве общества и способности сохранять мир, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на мероприятии, посвященном 35-й годовщине создания Сил обороны Грузии. День Сил обороны Грузии отметили праздничными мероприятиями на военной базе в Вазиани (недалеко от Тбилиси), куда прибыли президент Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, глава Минобороны Ираклий Чиковани, члены правительства, депутаты парламента и представители командования. Перед началом мероприятия они возложили цветы к мемориалу героям, погибшим в борьбе за территориальную целостность страны. Глава законодательного органа подчеркнул, что мир является не случайностью, а результатом последовательной государственной политики. "Мир – не случайность. Мир – это результат. Он является следствием заранее выстроенной политики, сильных институтов, надежного партнерства и непоколебимой защиты национальных интересов", – отметил Папуашвили. По его словам, Силы обороны играют ключевую роль, являясь не только защитником страны, но и гарантом мира. Папуашвили также отметил, что Силы обороны Грузии – это современная и профессиональная структура, имеющая опыт участия в международных миссиях и ежедневно обеспечивающая безопасность страны. "Надежная опора государства в виде Сил обороны делает гибкой политику власти в сфере мира", – отметил он. Он поблагодарил семьи военнослужащих и почтил память погибших, подчеркнув, что свобода требует постоянной готовности и ответственности. "Силы обороны являются символом прочности, единства и веры в будущее Грузии. Ваше служение напоминает нам, что свобода – это не данность, а результат ежедневной борьбы и готовности", – заявил он. В рамках праздничного мероприятия прошла церемония награждения военнослужащих, а также небольшая выставка военной техники. Датой основания Вооруженных сил Грузии считается 30 апреля 1991 года. В этот день состоялся первый весенний призыв в ряды Национальной гвардии, входящей во внутренние войска. С недавних пор Вооруженные силы были переименованы в Силы обороны. Численность армии определена Советом национальной безопасности страны и составляет не более 37 тысяч человек. Вооруженные силы Грузии с 1999 года принимали активное участие в миротворческих миссиях. Грузинские военные служили в Косово, Ираке, Афганистане, Мали. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

