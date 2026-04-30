США активизируют контакты с Грузией: в Тбилиси готовится визит Госдепа

Перспективы восстановления стратегического партнерства во многом зависят от дальнейших шагов США, считают во внешнеполитическом ведомстве Грузии 30.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-30T11:51+0400

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. В мае Грузию ожидает визит представителей Государственного департамента США, в рамках которого пройдут встречи с руководством страны, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.Глава МИД отметила позитивную динамику в отношениях между Тбилиси и Вашингтоном. По ее словам, консультации между сторонами уже ведутся и могут рассматриваться как первый этап диалога с американской администрацией в новом формате.Министр подчеркнула, что контакты между сторонами активизировались: состоялся ряд консультаций, визитов как в Тбилиси, так и в Вашингтон, переговоров, а также имел место телефонный разговор с участием премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе."На данном этапе мы можем оценить коммуникации и встречи, которые уже состоялись с американской стороной, как позитивные и результативные, поскольку именно их продолжением являются уже запланированные визиты", – отметила Бочоришвили.Глава МИД также напомнила, что в апреле Грузию посещал представитель Госдепартамента США, по итогам чего состоялся телефонный разговор между премьер-министром и госсекретарем США Марко Рубио. Министр обратила внимание на сложный фон, на котором начался новый этап взаимодействия."Наследие, с которым администрация Трампа столкнулась в отношениях с Грузией, непростое. Было непросто предпринять шаги даже для того, чтобы дойти до нынешнего этапа и начать диалог. Я рада, что это состоялось, и стало возможным вернуться за стол переговоров и продолжить обсуждение грузино-американских отношений, что имеет большое значение", – отметила она.Она добавила, что коммуникация между странами ведется в ежедневном режиме, а перспективы восстановления стратегического партнерства во многом зависят от дальнейших шагов США."Возможность возобновления стратегического сотрудничества, безусловно, существует, и нам нужно правильно выстроить этот процесс. Многое зависит от самой американской стороны – насколько велико будет ее стремление к перезапуску отношений с Грузией. Исходя из уже состоявшихся звонков, встреч и коммуникаций, можно сделать вывод, что такое желание есть, и мы надеемся на более позитивную динамику в отношениях", – отметила она.Грузия и СШАСегодня отношения между Грузией и США носят формальный характер. При администрации бывшего президента США Джо Байдена между странами было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, а против ряда грузинских чиновников были введены визовые санкции.Финансовые ограничения со стороны Вашингтона были введены и против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.Поводом для ухудшения отношений стал ряд законов, принятых в Грузии, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равных условиях. Среди ожидаемых шагов назывались введение безвизового режима для граждан Грузии и запуск прямых авиарейсов. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не получила.В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии. Однако контактов на высшем уровне пока нет, а взаимодействие ограничивается коммуникацией через дипломатические представительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

