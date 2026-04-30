В Центре экзаменов рассказали, какими будут экзамены для поступления в вузы Грузии

Регистрация на сдачу Единых национальных экзаменов, которые дают право поступать в вузы страны, стартовала 6 апреля и продлится до 11 мая включительно 30.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-30T22:38+0400

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Сложность Единых национальных экзаменов для поступления в грузинские вузы останется прежней, заявила глава Национального центра оценивания и экзаменов Тамар Меманишвили. Сдача Единых национальных экзаменов является обязательной для поступления в грузинские вузы. Абитуриенты для поступления сдают три предмета: грузинский язык, иностранный язык (в обязательном порядке) и один предмет по выбору вуза. В этом году поступившие в государственные вузы смогут учиться бесплатно. "Тесты будут той же сложности, как и каждый год. Они готовятся ежегодно в соответствии с Национальным учебным планом, и реформа никак не связана с их усложнением или упрощением. С точки зрения сложности – это те же тесты", – сказала Меманишвили. По ее словам, не изменилась и планка минимальной компетенции по каждому из предметов, необходимая для того, чтобы сдача экзамена оказалась успешной. Регистрация на сдачу Единых национальных экзаменов, которые дают право поступать в вузы страны, стартовала 6 апреля и продлится до 11 мая включительно. Участие в Единых национальных экзаменах могут принять как граждане Грузии, так и иностранные граждане, однако все экзамены надо будет сдавать на грузинском языке. Для поступления в медицинские вузы абитуриент должен сдать четыре экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык, биологию и четвертый – по выбору (математика, химия или физика). Для поступления в вузы на творческие профессии будет необходимо пройти творческий тур, а после сдать два экзамена: грузинский язык и литературу и иностранный язык. Обучение в государственных вузах и профессиональных училищах будет бесплатным. Для поступления абитуриент должен набрать необходимое число баллов, которое отличается для каждой специальности. Стоимость обучения в частных вузах колеблется от 3 до 5 тысяч лари для граждан Грузии, в зависимости от вуза и специальности.

