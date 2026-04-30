Захарова: в России сохраняется общее историческое наследие с Грузией
16:07 30.04.2026 (обновлено: 03:33 01.05.2026)
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Грузия пронесла сквозь годы память об этих солдатах, офицерах, которые защищали нашу общую Родину во время Великой Отечественной войны, отметила представитель МИД
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. В России сохраняется общее историческое наследие с Грузией и бережно относятся к военно-мемориальным объектам на своей территории, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
По ее словам, Грузия пронесла сквозь годы память об этих солдатах, офицерах, которые защищали нашу общую Родину во время Великой Отечественной войны, отстаивали истинную свободу, право на мирную жизнь.
"С 17 по 20 апреля с.г. многочисленные делегации из Грузии во главе с руководителем движения "Бессмертное войско Грузии" <...> посетили Чеченскую республику в рамках проекта "Последний рубеж" и патриотической акции "Я вернулся, мама…". В делегацию вошли, в частности, председатель Совета ветеранов Грузии А.С.Микаберидзе, потомки участников войны. Общественники посетили захоронение, почтили память солдат, в том числе уроженцев Грузии, которые погибли в ходе Битвы за Кавказ", - отметила Захарова.
Представитель МИД России привела цифры, "которые на самом деле ярче, глубже и по сути важнее любых слов".
"При населении в 3,5 млн человек (именно такие были цифры на тот момент в Грузинской ССР) на фронт было отправлено 700 тысяч. Представляете? Но только 3,5 миллиона человек – это включая детей, женщин, стариков, тех, кто был болен или неспособен, не пригоден не то чтобы к воинской службе, а вообще не рассматривался в этом качестве. И из этого количества населения 700 тысяч было направлено на фронт", - сообщила Захарова.
Она подчеркнула, что третья цифра, которая превращает эту тему в бессмертную. Половина из них не вернулась с войны.
Представитель МИД России сообщила, что в ближайшее время будет увековечена память более 300 грузинских солдат и офицеров 414-й Грузинской Анапской краснознаменной стрелковой дивизии.
"Все они погибли в тяжелых кровопролитных боях с врагом в феврале 1943 г., в районе хутора Калабатка, Краснодарский края. Были изначально погребены в братской могиле как неизвестные. Впоследствии были установлены имена погибших грузинских красноармейцев, которые буквально принесли свою жизнь на алтарь Победы", - заявила Захарова.
По ее словам, 9 мая с.г. в рамках празднования Дня Победы в Черноерковском сельском поселении Краснодарского края планируется торжественная церемония открытия мемориальных плит с их именами.
"Предстоящая церемония станет важным событием. Рассчитываем, что она получит достойное освещение в Грузии, о ней там узнают. Исходим из того, что наши страны будут и впредь беречь наследие Великой Победы", - подчеркнула Захарова.
Она отметила, это особенно важно сейчас, когда очевидны попытки переписать эту историю, "отменить" и всячески исказить ее.