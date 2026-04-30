https://sputnik-georgia.ru/20260430/zelenskiy-zayavil-chto-kiev-obsudit-s-ssha-predlozhenie-o-peremirii-na-9-maya-298383592.html
Зеленский заявил, что Киев обсудит с США предложение о перемирии на 9 мая
Sputnik Грузия
Президент России Владимир Путин накануне во время телефонного разговора со своим американским коллегой рассказал, что готов объявить перемирие на 9 Мая 30.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-30T17:24+0400
в мире
политика
сша
киев
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
день победы
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/0c/276662492_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b4386cefe1d12842907ce6849c4b4325.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/0c/276662492_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e0aea1103499acbac2328b4f53207fbd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
17:24 30.04.2026 (обновлено: 22:33 30.04.2026)
ТБИЛИСИ, 30 апр – Sputnik. Владимир Зеленский утверждает, что Украина намерена обсудить с Вашингтоном предложение об объявлении перемирия на период празднования Дня Победы.
В среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.
"Поручил нашим представителям связаться с командой президента США и выяснить детали российского предложения о краткосрочной тишине", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Как ранее сообщал Sputnik, Ушаков, рассказывая журналистам о деталях телефонного разговора Путина и Трампа, отметил, что американский лидер поддержал идею о перемирии на День Победы.
При этом, по словам Ушакова, президент США подчеркнул, что этот праздник знаменует "нашу общую победу над нацизмом". Стороны сошлись во мнении, что Владимир Зеленский, подстрекаемый европейцами, ведет линию на затягивание конфликта, сообщал помощник президента РФ.
"И Владимир Путин, и Дональд Трамп (во время телефонного разговора – Sputnik) высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта", – сказал Ушаков.