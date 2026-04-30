https://sputnik-georgia.ru/20260430/zelenskiy-zayavil-chto-kiev-obsudit-s-ssha-predlozhenie-o-peremirii-na-9-maya-298383592.html

Зеленский заявил, что Киев обсудит с США предложение о перемирии на 9 мая

Sputnik Грузия

Президент России Владимир Путин накануне во время телефонного разговора со своим американским коллегой рассказал, что готов объявить перемирие на 9 Мая 30.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-30T17:24+0400

в мире

политика

сша

киев

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

день победы

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/0c/276662492_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b4386cefe1d12842907ce6849c4b4325.jpg

ТБИЛИСИ, 30 апр – Sputnik. Владимир Зеленский утверждает, что Украина намерена обсудить с Вашингтоном предложение об объявлении перемирия на период празднования Дня Победы.В среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.Как ранее сообщал Sputnik, Ушаков, рассказывая журналистам о деталях телефонного разговора Путина и Трампа, отметил, что американский лидер поддержал идею о перемирии на День Победы.При этом, по словам Ушакова, президент США подчеркнул, что этот праздник знаменует "нашу общую победу над нацизмом". Стороны сошлись во мнении, что Владимир Зеленский, подстрекаемый европейцами, ведет линию на затягивание конфликта, сообщал помощник президента РФ."И Владимир Путин, и Дональд Трамп (во время телефонного разговора – Sputnik) высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта", – сказал Ушаков.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

