Чем будет заниматься Мамука Мдинарадзе на посту государственного министра – подробности

Уникальность поста подчеркивается отсутствием собственного аппарата – организационное обеспечение министра напрямую передано администрации правительства 01.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-01T13:53+0400

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Правительство Грузии определило круг полномочий нового государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов.На этот пост был назначен бывший глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе.Согласно постановлению правительства, государственный министр будет осуществлять общую координацию деятельности Министерства внутренних дел Грузии, Службы государственной безопасности Грузии и Специальной службы государственной охраны.Кроме того, от имени правительства Грузии он будет вести коммуникацию с судебной властью, прокуратурой Грузии и Службой государственного аудита.Мдинарадзе также будет заниматься разработкой концептуальных документов национального уровня в сфере национальной безопасности и с этой целью координировать деятельность соответствующих ведомств.Кроме того, он будет координировать деятельность СГБ, МВД и Службы госохраны с целью выявления, оценки, анализа и прогнозирования ситуации в сфере национальной безопасности, а также внутренних и внешних угроз и вызовов.Также госминистр будет обеспечивать поддержку премьер-министру Грузии на политическом уровне в управлении кризисными ситуациями, представляющими угрозу национальным интересам, и в пределах своей компетенции запрашивать информацию у соответствующих государственных ведомств для осуществления своих полномочий.Госминистр по вопросам координации правоохранительных органов стал первым государственным министром Грузии, не имеющим собственного аппарата. Все материально-техническое и организационное обеспечение его деятельности, а также содействие в осуществлении полномочий взяла на себя администрация правительства Грузии.

