Что мы едим: на западе Грузии оштрафовали и закрыли нелегальный мясной цех
Что мы едим: на западе Грузии оштрафовали и закрыли нелегальный мясной цех
01.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-01T15:55+0400
2026-05-01T15:55+0400
2026-05-01T16:03+0400
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. В Батуми выявлено и приостановлено незаконное предприятие по переработке мяса птицы, сообщает Национальное агентство продовольствия.По данным ведомства, в ходе государственного инспекционного контроля было установлено, что компания осуществляла деятельность без обязательного официального признания и без регистрации в Реестре экономической деятельности.Кроме того, были нарушены требования по предоставлению потребителям полной и достоверной информации о продуктах питания."В связи с выявленными нарушениями бизнес-оператор был оштрафован, а производственная деятельность объекта – приостановлена", – говорится в сообщении агентства.В Национальном агентстве продовольствия заявили, что продолжают системную работу по выявлению нелегальных предприятий по всей стране и призывают предпринимателей строго соблюдать требования законодательства и не осуществлять производство без соответствующих разрешений.
батуми
Sputnik Грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, батуми
происшествия, грузия, новости, батуми
Что мы едим: на западе Грузии оштрафовали и закрыли нелегальный мясной цех
15:55 01.05.2026 (обновлено: 16:03 01.05.2026)
Агентство призывает предпринимателей строго соблюдать требования законодательства и не осуществлять производство без соответствующих разрешений
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. В Батуми выявлено и приостановлено незаконное предприятие по переработке мяса птицы, сообщает Национальное агентство продовольствия.
По данным ведомства, в ходе государственного инспекционного контроля было установлено, что компания осуществляла деятельность без обязательного официального признания и без регистрации в Реестре экономической деятельности.
Кроме того, были нарушены требования по предоставлению потребителям полной и достоверной информации о продуктах питания.
"В связи с выявленными нарушениями бизнес-оператор был оштрафован, а производственная деятельность объекта – приостановлена", – говорится в сообщении агентства.
В Национальном агентстве продовольствия заявили, что продолжают системную работу по выявлению нелегальных предприятий по всей стране и призывают предпринимателей строго соблюдать требования законодательства и не осуществлять производство без соответствующих разрешений.