Что мы едим: на западе Грузии оштрафовали и закрыли нелегальный мясной цех

Агентство призывает предпринимателей строго соблюдать требования законодательства и не осуществлять производство без соответствующих разрешений 01.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-01T15:55+0400

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. В Батуми выявлено и приостановлено незаконное предприятие по переработке мяса птицы, сообщает Национальное агентство продовольствия.По данным ведомства, в ходе государственного инспекционного контроля было установлено, что компания осуществляла деятельность без обязательного официального признания и без регистрации в Реестре экономической деятельности.Кроме того, были нарушены требования по предоставлению потребителям полной и достоверной информации о продуктах питания."В связи с выявленными нарушениями бизнес-оператор был оштрафован, а производственная деятельность объекта – приостановлена", – говорится в сообщении агентства.В Национальном агентстве продовольствия заявили, что продолжают системную работу по выявлению нелегальных предприятий по всей стране и призывают предпринимателей строго соблюдать требования законодательства и не осуществлять производство без соответствующих разрешений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

