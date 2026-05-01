Для выдворения иностранцев из Грузии с 1 мая будет новая причина
Иностранцев будут выдворять за невыполнение требований полиции во время проведения акций и манифестаций 01.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-01T10:52+0400
новости, грузия, политика, общество, миграционная политика, акции протеста
Для выдворения иностранцев из Грузии с 1 мая будет новая причина
Иностранцев будут выдворять за невыполнение требований полиции во время проведения акций и манифестаций
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. С 1 мая вступает в силу норма, согласно которой правительство Грузии получит право выдворять иностранцев еще за одно нарушение на акциях протеста.
В частности, иностранцев будут выдворять за невыполнение требований полиции во время проведения акций и манифестаций, которые мешают передвижению пешеходов или транспорта, общественной безопасности, нормальному функционированию государственных органов, предприятий и организаций.
Также выдворению из страны подвергнутся иностранцы за нарушение запрета закрывать лицо во время акции протеста, наличие перцовых или газовых баллончиков на акции протеста, участие в блокировках транспортного движения или в блокировках зданий.
Правила о выдворении иностранцев за грубые нарушения правил акций протеста и участие в несанкционированных митингах вступили в силу с 1 октября 2025 года.
Иностранному гражданину в настоящее время, помимо нарушений правил акций протеста, также грозит выдворение и запрет на въезд в страну в течение трех лет за мелкое хулиганство, неподчинение законному требованию сотрудника полиции или совершению в отношении него противоправных действий.
Также аналогичные санкции предусмотрены для иностранцев за оскорбление политиков и госслужащих при исполнении служебных обязанностей или в связи с исполнением служебных обязанностей или деятельностью.