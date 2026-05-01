Дождливая погода ожидается в Грузии в ближайшие дни

В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура воздуха днем составит +20.. +22 градуса 01.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Местами ожидаются осадки в Грузии 2-4 мая, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В Тбилиси прогнозируются кратковременные дожди с грозами, температура воздуха днем составит +20.. +22 градуса. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти): ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +16... +18 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети): ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +22... +24 градуса. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти): прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит +16… +18 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро): ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +16... +18 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали): ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +21... +23 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро): синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +20... +22 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури): также прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +16... +18 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало): ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +10... +12 градусов.

