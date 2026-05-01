https://sputnik-georgia.ru/20260501/gensek-pravyaschey-partii-gruzii-raskritikoval-es-i-zayavil-o-perezagruzke-otnosheniy-s-ssha-298387375.html

Генсек правящей партии Грузии раскритиковал ЕС и заявил о перезагрузке отношений с США

Sputnik Грузия

На фоне глубокого кризиса в отношениях с Брюсселем мэр Тбилиси заявил о позитивных сигналах со стороны администрации Дональда Трампа 01.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-01T12:55+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

сша

каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

брюссель

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291594113_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_30ab2a8de3afacb93ccf5aaa620de20a.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Заявления посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского выходят за рамки дипломатической деятельности и представляют собой вмешательство во внутреннюю политику страны, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.Герчинского вызвали на встречу с главой МИД Грузии после заявления, сделанного дипломатом в Брюсселе. На фотовыставке "Грузия в фокусе" он заявил, что страна движется "по неправильной траектории", и выразил надежду на ее возвращение к европейскому курсу. Сам дипломат покинул встречу без комментариев, тогда как глава МИД заявила, что шаги Брюсселя подрывают партнерские отношения между Грузией и ЕС.Мэр Тбилиси назвал высказывания дипломата "крайне тяжелыми" и раскритиковал его оценку ситуации в стране. По словам Каладзе, в Грузии сохраняются стабильность и мир, а экономика демонстрирует развитие, поэтому подобные заявления он считает необоснованными.Он также выразил мнение, что внешние силы пытаются влиять на политические процессы в стране. По его утверждению, если раньше такие попытки носили скрытый характер, то теперь они стали открытыми и направлены на приведение к власти лояльных сил."Главная причина в том, что они хотят привести к власти своих агентов – людей, готовых на все и способных выполнить любое поручение. Мы уже проходили через это и знаем, к каким тяжелым последствиям это может привести. Поэтому страной должна управлять власть, избранная грузинским народом, а не назначенные извне агенты", – отметил он.Оппозиция без пульсаПо словам Каладзе, любые попытки объединения или отдельные политические шаги не изменят ситуацию, поскольку, по его мнению, избиратели не поддерживают силы, действующие в интересах других государств.Каладзе также подчеркнул, что население хорошо понимает происходящие процессы и различает политические позиции и интересы различных акторов."Это люди, у которых нет никакого ресурса. Грузинский народ уже вынес им приговор и отвел им то место, на котором они сегодня находятся. Они в настолько тяжелом состоянии, что, по сути, у них не прощупывается пульс", – заявил Каладзе.ПерезагрузкаГенсек правящей партии также заявил о наличии позитивных сигналов для перезапуска отношений между Грузией и США и подчеркнул необходимость начать диалог "с чистого листа"."Есть много конкретных фактов, которые дают нам возможность говорить о позитивных ожиданиях в вопросе перезапуска отношений с США", – заявил Каладзе.Он напомнил о телефонном разговоре премьер-министра Ираклия Кобахидзе с госсекретарем США Марко Рубио, а также о предстоящем визите делегации Госдепартамента США.При этом Каладзе подчеркнул, что Тбилиси заинтересован в развитии партнерства, однако считает неприемлемым недружественный тон в отношениях."Враждебное и недружественное отношение, которое, по его словам, имело место при администрации Джо Байдена, для Грузии категорически неприемлемо. Все должны уважать суверенитет нашей страны", – заявил мэр.Он также выразил мнение, что в стране существуют силы, выступающие против нормализации отношений с Вашингтоном. По его словам, речь идет о группах, действующих под внешним влиянием и не связанных с интересами грузинского общества.Каладзе подчеркнул, что, несмотря на существующие разногласия, Грузия рассчитывает на конструктивное сотрудничество с США и восстановление полноценного диалога.Грузия и СШАСегодня отношения между Грузией и США носят формальный характер. При администрации бывшего президента США Джо Байдена между странами было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, а против ряда грузинских чиновников были введены визовые санкции.Финансовые ограничения со стороны Вашингтона были введены и против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.Поводом для ухудшения отношений стал ряд законов, принятых в Грузии, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равных условиях. Среди ожидаемых шагов назывались введение безвизового режима для граждан Грузии и запуск прямых авиарейсов. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не получила.В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии. Однако контактов на высшем уровне пока нет, а взаимодействие ограничивается коммуникацией через дипломатические представительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

