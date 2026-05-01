Иностранцев в Грузии начнут штрафовать за отсутствие разрешения на работу

Иностранцев в Грузии начнут штрафовать за отсутствие разрешения на работу

Новые правила обязывают работодателей обосновывать наем иностранных специалистов отсутствием местных кадров 01.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-01T18:58+0400

2026-05-01T18:58+0400

2026-05-01T18:58+0400

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Инспекция труда Грузии с 1 мая приступает к исполнению закона "О трудовой миграции" и будет штрафовать иностранных граждан, нарушающих правила трудовой деятельности в стране.В частности, иностранцев будут штрафовать за отсутствие разрешения на работу, а также за нарушение запрета на работу в качестве гидов, таксистов и курьеров.Размер штрафа составит 2 тысячи лари. В такую же сумму обойдется и воспрепятствование работе трудовой инспекции и отказ компаний предоставить данные о работниках.Разрешение на работу иностранцы, в том числе самозанятые со статусом индивидуального предпринимателя, могли получить с 1 марта 2026 года. Оно необходимо тем иностранцам, которые либо работают на грузинские компании, либо сотрудничают с грузинскими заказчиками.Кроме того, частные грузинские компании при приеме иностранца на работу должны будут обосновать отсутствие в стране соответствующих квалифицированных кадров.Сразу после получения разрешения на работу иностранцы обязаны обратиться за видом на жительство по трудовому основанию. Если иностранец этого не сделает, он автоматически лишится разрешения на работу.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости