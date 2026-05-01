Качество винограда в Грузии определит его стоимость – министр

Государство отказалось от субсидирования урожая и сегодня выступает гарантом закупки излишков урожая, заявил министр 01.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Цена на виноград в Грузии в 2026 году будет зависеть от его качества, и, вместо субсидирования, государство станет гарантом покупки излишков урожая у фермеров, заявил глава Минсельхоза Давид Сонгулашвили в эфире Первого канала. С 2020 года правительство Грузии ежегодно субсидировало сбор винограда, чтобы поддержать фермеров, сохранить качество винограда и способствовать устойчивому развитию винодельческой отрасли. По правилам 2025 года, излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретает госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленным ценам. Как напомнил министр, государство отказалось от субсидирования урожая, и сегодня выступает гарантом закупки излишков урожая, а это значит, что ни у одного виноградаря не возникнет проблем с реализацией продукции. Согласно решению правительства Грузии, в случае избытка урожая, если частный сектор не выразит заинтересованности в закупке винограда, государство будет определять закупочные цены, исходя из содержания сахара. В соответствии с законом "О лозе и вине", в случае винограда разрешенных сортов, если содержание сахара превышает 20%, цена составляет 1,30 лари, при содержании сахара от 17% до 20% – 0,80 лари, а при содержании сахара менее 17% – 0,30 лари. Что касается саперави, то при содержании сахара более 22% цена составляет 1,50 лари, при содержании сахара от 17% до 22% – 0,90 лари, а при содержании сахара менее 17% – 0,30 лари. Винные заводы в винодельческих регионах Грузии на 23 октября 2025 года переработали 330 тысяч тонн винограда – этот объем является рекордным за последние 30 лет. На винзаводы свой урожай сдали 21,2 тысячи фермеров по всей стране. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной хванчкары – Рача.

