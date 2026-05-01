Как в Грузии будут снижать цены на продукты – рекомендации парламентской комиссии

По мнению комиссии, в среднесрочной перспективе создать такие институциональные механизмы, которые улучшат прозрачность рынка

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Комиссия по изучению вопроса формирования цен на продовольствие, медикаменты и топливо по итогам работы разработала стратегию по снижению цен на продовольствие. Рекомендации комиссии включают в себя три направления – среднесрочные, долгосрочные и краткосрочные меры которые могут повлиять на снижение цен на продукты питания в Грузии. Среднесрочная стратегия подразумевает разработку институциональных рамок в секторе продовольствия. По мнению комиссии, в среднесрочной перспективе создать такие институциональные механизмы, которые улучшат прозрачность рынка, уменьшат асимметрию в цепочке стоимости и создадут более конкурентную и прогнозируемую среду. В частности стратегия предполагает создание специализированного механизма, который обеспечит более эффективный мониторинг рынка, прозрачность и оздоровление конкурентной среды Комиссия предлагает либо создать отдельный независимый регулирующий орган, либо расширить полномочия существующего – к примеру Агентства конкуренции и защиты прав потребителей. По ее мнению, в рамках работы нового органа можно будет идентифицировать и категоризировать крупных игроков рынка, в том числе выделить субъектов, обладающих чрезмерной рыночной властью. Еще одним важным шагом комиссия считает важность разработки рамок стандартизации коммерческих отношений "Практика в секторе показывает, что коммерческие условия часто не стандартизированы и характеризуются значительным дисбалансом сил между розничными сетями и поставщиками. Это особенно отражается на сроках оплаты, дополнительных коммерческих сборах и доступности информации, что увеличивает давление на оборотный капитал и снижает операционную эффективность", - отмечает комиссия. Для решения этой проблемы комиссия предлагает ввести обязательство заключения письменных договоров, установить стандарт сроков оплаты и ввести верхний предел, запретить одностороннее изменение коммерческих условий до истечения срока действия договора, повысить прозрачность коммерческих сборов; упростить коммерческие отношения для малых и средних производителей с обеспечением системного и своевременного доступа поставщиков к данным о продажах. 4 Еще одним важным фактором комиссия называет внедрение системы секторального мониторинга "Формирование эффективной системы мониторинга в секторе является критической предпосылкой для политики, основанной на данных, поскольку существующее положение характеризуется фрагментацией информации и ограниченной видимостью в процессе формирования цен", - отмечается в заключении. Для этого комиссия предлагает ввести обязательство для крупных участников рынка предоставлять регулятору информацию об объемах продаж, ценах, маржах, моделях скидок и запасах и размещат все оцифрованные данные на одной платформе. Кроме того, по их мнению необходима частичная публичная доступность важной информации для потребителя в агрегированной форме. Кроме того комиссия предлагает ввести стандартную цифровую систему обмена данными между розничными сетями, дистрибьюторами и производителями и внедрить инструменты планирования спроса и предложения на основе данных в реальном времени; "В результате улучшится эффективность управления остатками, сократятся операционные потери и логистические расходы, упростится прогнозирование спроса и планирование поставок. Вместе с тем, повышение прозрачности информации в цепи поставок будет способствовать росту общей эффективности рынка и снижению дополнительного давления на цены", - говорится в заключении комиссии. В долгосрочной перспективе комиссия предлагает провести важные структурные изменения направленные на улучшение основной структуры затрат сектора, что включает в себя как оптимизацию цепочки поставок, так и развитие конкурентных альтернативных продуктов. В этом контексте выделяются два центральных направления: укорачивание цепочки поставок и централизация логистики и системное развитие частной маркировки. По мнению комиссии первое сократит промежуточные звенья, соответственно избыточные маржи и затраты, и создаст основу для структурного снижения цен, а вторая модель основана на более короткой и эффективной цепочке поставок, снижении промежуточных марж и оптимизации операционных затрат, в результате чего продукция частной маркировки в среднем на 20%-25% дешевле и способствует развитию местного производства . Кроме того в долгосрочной перспективе снижения цен комиссия видит выход в поддержке местного производства с использованием инструментов, которые улучшают ликвидность компаний, доступ к капиталу и операционную эффективность. В кратскосрочной же перспективе для того, чтобы цены снизились как можно скорее, комиссия видит как наиболее эффективный инструмент для Грузии не строгий прямой контроль цен, а механизм, обеспечивающий прозрачность цен, укрепление конкуренции и информирование потребителей. Комиссия рекомендует использовать методику при которой управление инфляционным давлением осуществляется с использованием легких, ориентированных на рынок и конкуренцию инструментов, целью которой является системная оптимизация поведения рынка: постоянное информирование потребителей с использованием цифровых технологий и стимулирование сетевыми розничными продавцами конкурентных предложений. Интервенции и субсидии для сдерживания ценКомиссия не рекомендует искусственно снижать цены для достижения быстрого эффекта. "Любое вмешательство в сектор быстро потребляемых товаров требует высокоточного, последовательного и поэтапного политического подхода. Односторонние или ориентированные на краткосрочные эффекты решения могут временно создать иллюзию контроля цен, но в средне- и долгосрочной перспективе могут привести к нарушению рыночных принципов", - говорится в заключении. Комиссия считает, что любое осуществление политики и вмешательства в сектор быстро потребляемых товаров связано с рисками, обусловленными сложной структурой рынка и многоступенчатым механизмом ценообразования. По их мнению прямое административное ограничение цен и маржи нарушает баланс и ограничивает частоту и пространство скидок, уменьшает операционную гибкость рынка и создает риск задержек поставок. " В результате ожидается первичный шок цен в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной - рост средней реализационной цены на продукцию" - говорится в заключении. По их мнению в условиях строгого регулирования поставок компании могут также прибегнуть к оптимизации ассортимента или перераспределению расходов на другие группы продуктов. Комиссия отмечает, что жесткие или несоответствующие изменения в коммерческих отношениях могут увеличить давление на ликвидность на уровне розничных сетей, ослабить их финансовую устойчивость, что в конечном итоге может отразиться на стабильности всей цепочки поставок.

