Мэрия Тбилиси профинансирует проверку легких жителям столицы

Новшество касается тбилисцев в возрасте от 45 до 75 лет, которые активно употребляют табак

2026-05-01T20:57+0400

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси профинансирует медицинскую проверку легких жителям столицы и бывшим курильщикам с 1 мая, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Бесплатная медицинская проверка легких будет доступна зарегистрированным в Тбилиси гражданам Грузии в возрасте от 45 до 75 лет, которые активно употребляют табак. Кроме того, бесплатно пройти обследование смогут и те граждане, которые отказались от курения табака в течение последних 15 лет. В 2017 году правительство Грузии начало антитабачную кампанию, в рамках которой был установлен запрет на курение в помещениях, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси при несовершеннолетних. Также, согласно антитабачному законодательству, запрещена продажа сигарет в радиусе 50 метров от образовательных учреждений. По данным специалистов в результате принятых мер потребление табака снизилось на 9%. Однако распространенность курения в Грузии остается высокой – 24,8%, а использование электронных сигарет и вейпинга среди подростков за последние пять лет удвоилось до 14%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

