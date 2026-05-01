Мэрия Тбилиси профинансирует проверку легких жителям столицы
Мэрия Тбилиси профинансирует проверку легких жителям столицы
Новшество касается тбилисцев в возрасте от 45 до 75 лет, которые активно употребляют табак 01.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-01T20:57+0400
2026-05-01T20:57+0400
2026-05-01T20:57+0400
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси профинансирует медицинскую проверку легких жителям столицы и бывшим курильщикам с 1 мая, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Бесплатная медицинская проверка легких будет доступна зарегистрированным в Тбилиси гражданам Грузии в возрасте от 45 до 75 лет, которые активно употребляют табак. Кроме того, бесплатно пройти обследование смогут и те граждане, которые отказались от курения табака в течение последних 15 лет. В 2017 году правительство Грузии начало антитабачную кампанию, в рамках которой был установлен запрет на курение в помещениях, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси при несовершеннолетних. Также, согласно антитабачному законодательству, запрещена продажа сигарет в радиусе 50 метров от образовательных учреждений. По данным специалистов в результате принятых мер потребление табака снизилось на 9%. Однако распространенность курения в Грузии остается высокой – 24,8%, а использование электронных сигарет и вейпинга среди подростков за последние пять лет удвоилось до 14%.
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, курение, запрет на курение, борьба с курением, запрет курения, жители грузии стали меньше курить, мэрия тбилиси
Мэрия Тбилиси профинансирует проверку легких жителям столицы
Новшество касается тбилисцев в возрасте от 45 до 75 лет, которые активно употребляют табак
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси профинансирует медицинскую проверку легких жителям столицы и бывшим курильщикам с 1 мая, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Бесплатная медицинская проверка легких будет доступна зарегистрированным в Тбилиси гражданам Грузии в возрасте от 45 до 75 лет, которые активно употребляют табак.
Кроме того, бесплатно пройти обследование смогут и те граждане, которые отказались от курения табака в течение последних 15 лет.
В 2017 году правительство Грузии начало антитабачную кампанию, в рамках которой был установлен запрет на курение в помещениях, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси при несовершеннолетних. Также, согласно антитабачному законодательству, запрещена продажа сигарет в радиусе 50 метров от образовательных учреждений.
По данным специалистов в результате принятых мер потребление табака снизилось на 9%. Однако распространенность курения в Грузии остается высокой – 24,8%, а использование электронных сигарет и вейпинга среди подростков за последние пять лет удвоилось до 14%.