https://sputnik-georgia.ru/20260501/milli-medzhlis-azerbaydzhana-reshilpriostanovit-sotrudnichestvo-s-evroparlamentom-298395170.html
Милли Меджлис Азербайджана решил приостановить сотрудничество с Европарламентом
Sputnik Грузия
Начато выполнение процессуальных правил о прекращении членства Милли Меджлиса в Парламентской ассамблеи "Евронест" 01.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-01T15:16+0400
новости
политика
в мире
азербайджан
баку
европарламент
евронест
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/03/289703348_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_12552583cdae2b1226dc543072ab1655.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/03/289703348_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_9efa69d9b2c6e226f1c74724b22fefcd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, политика, в мире, азербайджан, баку, европарламент, евронест
14:54 01.05.2026 (обновлено: 15:16 01.05.2026)
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Азербайджан приостанавливает сотрудничество с Европарламентом по всем направлениям. Это следует из резолюции, принятой на пленарном заседании парламента Азербайджана.
Как сообщают бакинские СМИ, участие парламента в деятельности комитета по парламентскому сотрудничеству Европейского союза и Азербайджана прекращено.
В соответствии с уставом Парламентской ассамблеи "Евронест", начато выполнение процессуальных правил о прекращении членства Милли Меджлиса в этой организации, и в ходе процедуры делегация Милли Меджлиса не будет участвовать в мероприятиях Парламентской ассамблеи "Евронест".
Ранее сообщалось, что посол Европейского союза в Баку Мариана Куюнчич 1 мая была вызвана в министерство иностранных дел Азербайджана. Баку "решительно осудил" принятую 30 апреля Европарламентом резолюцию, в котором якобы содержатся "необоснованные и предвзятые положения в отношении Азербайджана". Послу была вручена нота протеста.