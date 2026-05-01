Милли Меджлис Азербайджана решил приостановить сотрудничество с Европарламентом

Начато выполнение процессуальных правил о прекращении членства Милли Меджлиса в Парламентской ассамблеи "Евронест" 01.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-01T14:54+0400

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Азербайджан приостанавливает сотрудничество с Европарламентом по всем направлениям. Это следует из резолюции, принятой на пленарном заседании парламента Азербайджана.Как сообщают бакинские СМИ, участие парламента в деятельности комитета по парламентскому сотрудничеству Европейского союза и Азербайджана прекращено.В соответствии с уставом Парламентской ассамблеи "Евронест", начато выполнение процессуальных правил о прекращении членства Милли Меджлиса в этой организации, и в ходе процедуры делегация Милли Меджлиса не будет участвовать в мероприятиях Парламентской ассамблеи "Евронест".Ранее сообщалось, что посол Европейского союза в Баку Мариана Куюнчич 1 мая была вызвана в министерство иностранных дел Азербайджана. Баку "решительно осудил" принятую 30 апреля Европарламентом резолюцию, в котором якобы содержатся "необоснованные и предвзятые положения в отношении Азербайджана". Послу была вручена нота протеста.

