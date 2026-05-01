На сколько выросла экономика Грузии – данные за март

Значительный вклад в рост экономики страны в марте 2026 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, профессиональной, научной и...

2026-05-01T09:01+0400

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Средний показатель реального роста ВВП в марте 2026 года составил 10,7%, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста экономики в январе-марте 2026 года составил 9,1%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в марте 2026 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, профессиональной, научной и технической деятельности, горнодобывающей промышленности, строительства, а также транспорта и складирования. Спад зафиксирован в сфере административного и вспомогательного обслуживания, а также в сфере гостиниц и ресторанов. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%. Что выросло и на сколько? По данным "Сакстата", в марте 2026 года экспорт вырос на 24%, а импорт – на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано до 6,4 тысячи новых предприятий, на 2,3% больше, чем в марте 2025 года. По словам Тодрадзе, рост в обрабатывающей отрасли в основном связан с расширением производства нефтепродуктов, таких как мазут, нафта и газойль. В марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт этих видов нефтепродуктов увеличился примерно в 10 раз, главным образом в Турцию, Марокко, Китай и Того. Рост в сфере информации и коммуникации связан с увеличением объемов разработки компьютерных программ, консультационных услуг в этой области и сопутствующих услуг. Рост в горнодобывающем секторе был обусловлен добычей руд цветных металлов. В строительном секторе рост был связан со строительством как жилых, так и нежилых зданий-сооружений. По информации Тодрадзе, количество выданных разрешений на строительство увеличилось на 4,8%, а количество введенных в эксплуатацию объектов сократилось на 2%. Рост в секторе транспорта и складирования в основном обусловлен работой воздушного транспорта. Глава "Сакстата" отметил как пассажирские, так и грузовые перевозки. И, соответственно, выросли темпы обработки грузов и их складирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

