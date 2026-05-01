Новые штрафы для водителей с 1 мая: что вступает в силу

С 1 мая до 50 лари вырастет штраф за нарушение правил парковки в городах Батуми, Мцхета, Поти, Телави, Кутаиси, Ахалцихе, Зугдиди, Озургети и на курортах... 01.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-01T11:58+0400

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. С 1 мая в Грузии увеличится ряд штрафов за нарушение правил дорожного движения для водителей и пассажиров, и появятся новые ограничения. Так, согласно новой норме, штраф за неиспользование ремня безопасности водителем и сидящим на переднем сидении пассажиром увеличится с 40 до 50 лари, а штраф за разговоры по мобильному телефону за рулем – с 30 до 50 лари. В то же время с 10 до 100 лари вырастет штраф за вождение автомобиля без водительских прав и документов о регистрации автомобиля, а также за вождение транспортного средства без документа о временном разрешении на вождение. Штрафы не коснутся тех, кто водит автомобиль с правами, выданными после 31 марта 2006 года, им достаточно предъявить удостоверение личности для подтверждения прав на вождение, и тех автомобилистов, кто водит свой личный автомобиль. С 15 до 50 лари вырастет штраф за управление автомобилем с неисправными тормозной системой, рулевым механизмом или прицепом, неисправными фарами, сигнальными огнями или дворниками, а также с поврежденной герметичностью системы питания двигателя. Также с 1 мая в 100 вместо 50 лари обойдется превышение скорости более чем на 15 км/ч, но менее чем на 40 км/ч. Игнорирование правил поведения на дорогах, приоритетного движения и дорожных знаков и разметки, в том числе неиспользование фар и сигналов, приведет к штрафу в размере 50 лари вместо 20. А вот игнорирование правил маневрирования и расположения транспорта на проезжей части обойдется уже в 100 лари вместо 50. К штрафу в размере одной тысячи лари и лишению прав на год приведет участие в групповом заезде автомобилей, который мешает дорожному движению или создает угрозу безопасности движения. Движение транспорта по тротуару будет караться штрафом в 200 лари. В 50 лари вместо 10 обойдется нарушение правил парковки и парковка в запрещенном месте в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Мцхета, Рустави, Гори, Телави, Поти, Зугдиди, Ахалцихе, Озургети и на курортах Грузии. В 100 лари обойдется в этих городах парковка на тротуаре или остановка на пешеходном переходе, в остальных районах это нарушение будет караться штрафом в размере 10 лари. Нарушение требований знака "Остановка у пожарного гидранта запрещена" обойдется водителям в 200 лари. С 1 мая в 100 лари обойдется водителям такси и мопедов пересечение сплошной линии выделенной для передвижения общественного транспорта полосы, а движение против основного потока по той же линии обойдется уже в 1200 лари. А вот дрифт, приведший к повреждению инфраструктуры, чужого имущества или дороги, может с 1 мая закончиться уже не только штрафом в размере 500 лари, но и лишением прав на срок до 6 месяцев. Кроме того, с 1 мая до 50 лари вырастет штраф за нарушение правил парковки в городах Батуми, Мцхета, Поти, Телави, Кутаиси, Ахалцихе, Зугдиди, Озургети и на курортах Грузии на платных муниципальных парковках. При этом, если автомобиль останется на месте без оплаты парковки более 12 часов, власти будут вправе его эвакуировать.

