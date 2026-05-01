Разыскиваемый Интерполом гражданин Турции задержан в Батуми

Экстрадиция преступников между Тбилиси и Анкарой носит регулярный характер 01.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Батуми (Аджарская АР) 42-летнего гражданина Турции, разыскиваемого по "красному циркуляру" Интерпола за совершение преступлений у себя на родине, говорится в сообщении МВД Грузии.Задержанный разыскивался в Турции по обвинению в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Его поместили под стражу для последующей экстрадиции на родину.Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе. С начала года Грузия задержала и передала турецкой стороне несколько десятков ее граждан, совершивших преступления у себя на родине. Основная часть из них въезжает на территорию Грузии еще до объявления в розыск в Турции.

