Разыскиваемый Интерполом гражданин Турции задержан в Батуми
Sputnik Грузия
Экстрадиция преступников между Тбилиси и Анкарой носит регулярный характер 01.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-01T17:57+0400
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Батуми (Аджарская АР) 42-летнего гражданина Турции, разыскиваемого по "красному циркуляру" Интерпола за совершение преступлений у себя на родине, говорится в сообщении МВД Грузии.Задержанный разыскивался в Турции по обвинению в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Его поместили под стражу для последующей экстрадиции на родину.Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе. С начала года Грузия задержала и передала турецкой стороне несколько десятков ее граждан, совершивших преступления у себя на родине. Основная часть из них въезжает на территорию Грузии еще до объявления в розыск в Турции.
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Батуми (Аджарская АР) 42-летнего гражданина Турции, разыскиваемого по "красному циркуляру" Интерпола за совершение преступлений у себя на родине, говорится в сообщении МВД Грузии.
Задержанный разыскивался в Турции по обвинению в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Его поместили под стражу для последующей экстрадиции на родину.
Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе. С начала года Грузия задержала и передала турецкой стороне несколько десятков ее граждан, совершивших преступления у себя на родине. Основная часть из них въезжает на территорию Грузии еще до объявления в розыск в Турции.