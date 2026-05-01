Цены на топливо в Грузии: влияние конфликта на Ближнем Востоке и рекомендации по снижению
Главной рекомендацией комиссии по снижению роста цен на топливо является усиление управления запасами
2026-05-01T19:55+0400
19:55 01.05.2026 (обновлено: 20:54 01.05.2026)
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Конфликт на Ближнем Востоке вызвал серьезный скачок цен на топливном рынке, однако быстрых механизмов по их снижению не существует, говорится в заключении комиссии по изучению вопроса формирования цен на продовольствие, медикаменты и топливо
"Грузия получает топливо в небольших объемах непосредственно с Ближнего Востока, однако цена на нефть Brent является одной из основных ориентировочных цен на сырую нефть на международном рынке, что оказывает значительное влияние на глобальные и местные цены на топливо", – отмечается в заключении.
По данным комиссии, любой конфликт в регионе повышает цену на нефть, страховые тарифы, стоимость морских перевозок и логистическую неопределенность, и это отражается и на Грузии.
Комиссия поясняет, что цена на топливо в Грузии формируется на основе многокомпонентной структуры, которая включает в себя международную закупочную цену, морскую и наземную транспортировку, страховые и логистические расходы, налоговые компоненты (акциз и НДС), а также операционные расходы и розничную маржу.
При этом, по данным комиссии, себестоимость продукции составляет в среднем 88%, операционные расходы – 7,5%, а чистая операционная прибыль (Net Profit) колеблется в пределах примерно 3%.
Комиссия отмечает, что акциз является лишь одним из компонентов цены, и его влияние на конечную цену ограничено.
"Именно поэтому его снижение или отмена не могут считаться эффективным механизмом устойчивого снижения цен на топливо. Теоретически такой шаг привел бы лишь к однократному, относительно небольшому снижению, однако на практике этот эффект не отразится полностью и мгновенно", – говорится в заключении.
При этом комиссия отмечает, что цепочка поставок топлива в Грузии относительно короткая и в основном включает в себя иностранного поставщика, импортера, нефтебазу и внутреннюю логистику.
"Несмотря на это, цепочка полностью зависит от внешних источников. Это обстоятельство создает основной структурный риск – ограниченную диверсификацию источников поставок. Если в каком-либо направлении возникнут логистические задержки, санкции или политическая напряженность, влияние на Грузию будет почти мгновенным", – отмечается в заключение.
Дополнительной проблемой является небольшой размер рынка, поскольку страна часто не может получить такие выгодные цены и долгосрочные условия, как более крупные потребители.
Главной рекомендацией комиссии по снижению роста цен на топливо является усиление управления запасами.
"Эффективное планирование заранее определенных минимальных запасов снижает влияние временных и логистических задержек, а также внешних шоков на внутренний рынок. Данный подход обеспечивает непрерывность поставок и в краткосрочной перспективе снижает риск резких колебаний цен", – отмечается в заключении.
Кроме того, по мнению комиссии, положительный эффект на цены окажет диверсификация источников импорта, что снизит зависимость от одного конкретного рынка и повысит устойчивость сектора к внешним шокам.
"Наличие альтернативных источников также усиливает конкурентные условия закупок в части логистических затрат, снижает концентрацию рисков и положительно сказывается на ценообразовании", – говорится в рекомендации.
Еще одной рекомендацией является оптимизация логистической цепочки.
"Соответственно, чем короче и эффективнее организована цепочка поставок, тем меньше накопление затрат на каждом этапе и тем более оптимизирована структура конечной цены", – говорится в заключении.
В этом направлении особое значение придается централизации логистических процессов, развитию инфраструктуры и оптимизации дистрибуции, что снизит прямые транспортные расходы и операционные издержки.
Кроме того, комиссия предлагает внедрить поэтапно модель самообслуживания, что ускорит процесс обслуживания и увеличивает пропускную способность сервиса, особенно на объектах с высокой загрузкой, и позволит компаниям оптимизировать операционные затраты и частично смягчить давление на цену.