Цены на топливо в Грузии: влияние конфликта на Ближнем Востоке и рекомендации по снижению

Главной рекомендацией комиссии по снижению роста цен на топливо является усиление управления запасами 01.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-01T19:55+0400

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Конфликт на Ближнем Востоке вызвал серьезный скачок цен на топливном рынке, однако быстрых механизмов по их снижению не существует, говорится в заключении комиссии по изучению вопроса формирования цен на продовольствие, медикаменты и топливо По данным комиссии, любой конфликт в регионе повышает цену на нефть, страховые тарифы, стоимость морских перевозок и логистическую неопределенность, и это отражается и на Грузии. Комиссия поясняет, что цена на топливо в Грузии формируется на основе многокомпонентной структуры, которая включает в себя международную закупочную цену, морскую и наземную транспортировку, страховые и логистические расходы, налоговые компоненты (акциз и НДС), а также операционные расходы и розничную маржу. При этом, по данным комиссии, себестоимость продукции составляет в среднем 88%, операционные расходы – 7,5%, а чистая операционная прибыль (Net Profit) колеблется в пределах примерно 3%. Комиссия отмечает, что акциз является лишь одним из компонентов цены, и его влияние на конечную цену ограничено. При этом комиссия отмечает, что цепочка поставок топлива в Грузии относительно короткая и в основном включает в себя иностранного поставщика, импортера, нефтебазу и внутреннюю логистику. "Несмотря на это, цепочка полностью зависит от внешних источников. Это обстоятельство создает основной структурный риск – ограниченную диверсификацию источников поставок. Если в каком-либо направлении возникнут логистические задержки, санкции или политическая напряженность, влияние на Грузию будет почти мгновенным", – отмечается в заключение. Дополнительной проблемой является небольшой размер рынка, поскольку страна часто не может получить такие выгодные цены и долгосрочные условия, как более крупные потребители. Рекомендации по ценам Главной рекомендацией комиссии по снижению роста цен на топливо является усиление управления запасами. "Эффективное планирование заранее определенных минимальных запасов снижает влияние временных и логистических задержек, а также внешних шоков на внутренний рынок. Данный подход обеспечивает непрерывность поставок и в краткосрочной перспективе снижает риск резких колебаний цен", – отмечается в заключении. Кроме того, по мнению комиссии, положительный эффект на цены окажет диверсификация источников импорта, что снизит зависимость от одного конкретного рынка и повысит устойчивость сектора к внешним шокам. Еще одной рекомендацией является оптимизация логистической цепочки. "Соответственно, чем короче и эффективнее организована цепочка поставок, тем меньше накопление затрат на каждом этапе и тем более оптимизирована структура конечной цены", – говорится в заключении. В этом направлении особое значение придается централизации логистических процессов, развитию инфраструктуры и оптимизации дистрибуции, что снизит прямые транспортные расходы и операционные издержки. Кроме того, комиссия предлагает внедрить поэтапно модель самообслуживания, что ускорит процесс обслуживания и увеличивает пропускную способность сервиса, особенно на объектах с высокой загрузкой, и позволит компаниям оптимизировать операционные затраты и частично смягчить давление на цену.

