Зурико Давиташвили претендует на звание лучшего игрока сезона во французской Лиге 2
Давиташвили присоединился к "Сент-Этьену" летом 2024 года 01.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-01T21:48+0400
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Грузинский полузащитник "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили вошел в число номинантов на звание лучшего игрока сезона во французской Лиге 2, сообщил Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP).Организация назвала имена пяти игроков, которые будут бороться за награду в Лиге 2. Помимо грузинского вингера, в число номинантов вошли Мартин Аделини ("Труа"), Энцо Бардель ("Дюнкерк"), Тауфик Бентайеб ("Труа") и Джованни Версини ("По").Давиташвили забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи в 28 матчах этого сезона. Победитель будет объявлен на церемонии, которую профсоюз проведет 11 мая.В начале сезона, после вылета команды в Лигу 2, Давиташвили не хотел оставаться в "Сент-Этьене", однако руководство клуба его не отпустило. Сейчас грузинский вингер является одним из лидеров "зеленых".Давиташвили присоединился к "Сент-Этьену" летом 2024 года. Ранее он выступал за французский "Бордо".На данный момент "Сент-Этьен" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков, и сохраняет шансы на возвращение в Лигу 1.
