Грузия и Азиатский банк развития обсудили партнерство и инфраструктурные проекты

Грузия и Азиатский банк развития обсудили партнерство и инфраструктурные проекты

Глава грузинского Минфина поблагодарил представителей АБР за многолетнее партнерство и подчеркнул его стратегическую важность для развития как Грузии, так и... 02.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-02T20:21+0400

2026-05-02T20:21+0400

2026-05-02T20:21+0400

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Вопросы партнерства между Грузией и Азиатским банком развития были обсуждены на полях 59-го ежегодного заседания Азиатского банка развития в Самарканде на встрече министра финансов Грузии Лаши Хуцишвили с альтернативным исполнительным директором АБР Лизой Райт. В переговорах также участвовали заместитель министра финансов Екатерина Гунцадзе и советник исполнительного директора Эвелин Лам.В частности, в центре встречи оказались крупные инфраструктурные проекты регионального масштаба, а также итоги структурных и экономических реформ, проводимых Грузией. "На встрече была подчеркнута устойчивость экономического и налогового управления и результаты, достигнутые Грузией в структурных и экономических реформах. Было отмечено, что Азиатский банк развития продолжит оказывать поддержку стране путем финансирования приоритетных секторов. В этом году ежегодное заседание Азиатского банка развития принимает Республика Узбекистан, город Самарканд", – говорится в заявлении Минфина.Хуцишвили поблагодарил представителей АБР за многолетнее партнерство и подчеркнул его стратегическую важность для развития как Грузии, так и всего региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

хуцишвили, экономика, грузия, новости, тбилиси