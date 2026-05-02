Какой сегодня церковный праздник: 2 мая 2026

02.05.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Христофор, Феона и АнтонинПо церковному календарю 2 мая поминают мучеников Христофора, Феону и Антонина, пострадавших при императоре Диоклетиане (284-305).Воины-копьеносцы императора Диоклетиана (Христофор, Феона и Антонин) присутствовали при пытках великомученика Георгия (память 6 мая).Увидев чудеса, совершаемые Божьей силой, веру и непоколебимое мужество cвятого, воины уверовали в Спасителя. Сбросив золотые воинские пояса, они объявили себя перед императором христианами.Воинов схватили и пытались сначала уговорами, а затем пытками заставить отречься, но, мужественно перенеся все страдания, они оставались непреклонными. По приказу Диоклетиана cвятых Христофора, Феону и Антонина сожгли. Произошло это в 303 году.Иоанн ВетхопещерникПо церковному календарю 2 мая поминают преподобного Иоанна Ветхопещерника, который подвизался в Лавре преподобного Харитона в VIII веке, которая находилась рядом с Вифлеемом недалеко от Мертвого моря.Ветхопещерником Иоанна назвали потому, что Лавра, где он подвизался, как старшая из палестинских обителей, называлась Ветхой.В Лавре Иоанн поселился в молодые годы, когда, оставив мир, отправился в Иерусалим поклониться святым местам.В обители он достиг высокого духовного совершенства и был рукоположен в сан пресвитера. Преподобный прославился подвижнической жизнью.Епископ АнтиохииПо церковному календарю 2 мая поминают святителя Георгия Исповедника, епископа Антиохии Писидийской, пострадавшего при императоре Льве Армянине (813-820).Будущий святитель, приняв постриг в молодые годы, прославился святостью жизни, за что и был поставлен епископом Антиохии Писидийской.Во время гонения на святые иконы при иконоборце Льве Армянине святитель прибыл в Константинополь и на Соборе епископов обличал иконоборческую ересь, убеждая императора отказаться от нее.Святителя сослали в заточение примерно в 813-м, когда он отказался по приказу императора удалить иконы из храма.Блаженная МатронаПо церковному календарю 2 мая поминают блаженную Матрону, одну из самых почитаемых святых в России. Родилась будущая святая в бедной многодетной семье Никоновых в селе Себено Тульской губернии в 1881 году.При крещении, когда девочку окунули в купель, по всей церкви пошел аромат, и священник сказал, что девочка, дарованная от Господа, будет праведницей. С ранних лет девочке открывались не только человеческие грехи, но и по ее молитвам люди получали утешение в скорбях и исцеление от болезней.Люди, желая отблагодарить Матрону за помощь, оставляли ее родителям продукты и подарки. Так слепая от рождения девочка вместо обузы стала в семье кормилицей.Когда Матрона переехала в 1925-м в Москву, люди шли бесконечным потоком к старице за молитвенной помощью и духовным наставлением. Ее предсказания помогли многим людям избежать опасностей и гибели.Блаженная старица мирно скончалась в 1952 году.ИмениныПо церковному календарю 2 мая именины отмечают Матрона, Антон, Виктор, Иван, Георгий, Никифор, Трифон и Христофор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

