Патриархия Грузии заявила о вмешательстве недоброжелателей в дела церкви

02.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-02T11:58+0400

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Недоброжелатели Грузинской православной церкви пытаются посеять раздор среди членов Священного синода, говорится в заявлении Патриархии Грузии. Власти Грузии и часть общества в последние дни говорят о развернувшейся кампании против Грузинской православной церкви и кандидатов на патриарший престол. Особенно громко и критично обсуждения звучат в грузинском сегменте социальных сетей. По мнению Патриархии, "этой кажущейся поддержкой и чрезмерным интересом они, наоборот, косвенно пытаются подорвать достоинство членов Синода".На этой неделе Священный синод Грузинской православной церкви назвал трех кандидатов на патриарший престол. В список вошли местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

