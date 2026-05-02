Патриархия Грузии заявила о вмешательстве недоброжелателей в дела церкви
02.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-02T11:58+0400
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Недоброжелатели Грузинской православной церкви пытаются посеять раздор среди членов Священного синода, говорится в заявлении Патриархии Грузии.
Власти Грузии и часть общества в последние дни говорят о развернувшейся кампании против Грузинской православной церкви и кандидатов на патриарший престол. Особенно громко и критично обсуждения звучат в грузинском сегменте социальных сетей.
"К сожалению, мы видим случаи, когда недоброжелатели нашей церкви всеми силами стараются принизить в обществе чувство справедливости по отношению к заседанию Священного cинода. Прикрываясь якобы добротой и сочувствием, они заступаются за уважаемых нами архиереев и тем самым пытаются посеять во всецелости Святой Церкви разногласия, обиды и противостояние", – говорится в заявлении.
По мнению Патриархии, "этой кажущейся поддержкой и чрезмерным интересом они, наоборот, косвенно пытаются подорвать достоинство членов Синода".
На этой неделе Священный синод Грузинской православной церкви назвал трех кандидатов на патриарший престол. В список вошли местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол.
Заседание расширенного собрания пройдет не позднее 17 мая в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси. Избранным будет считаться кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.