"Сила народа" недовольна работой комиссии по ценам – главные претензии
02.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-02T17:18+0400
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Заключение парламентской комиссии по изучению проблематики формирования цен на продовольствие, медикаменты и топливо в Грузии не отвечает озвученным самой же властью вызовам, заявил член оппозиционной фракции "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Парламентская комиссия 1 мая представила соответствующий отчет, в котором проанализировала рынок продовольствия, медикаментов и топлива и представила рекомендации для снижения цен. Однако при этом комиссия отметила, что никакой контроль цен или их искусственное занижение "не окажут позитивного влияния на рынок". "Это заключение комиссии не отвечает на вызовы, которые само же правительство выдвинуло в конце прошлого года: этот документ носит скорее научный характер, но парламент – не научный институт, а политический орган, который должен давать правительству конкретный план и задачи и требовать от него соответствующего выполнения", – сказал депутат.По его словам, в заключительном документе отсутствует конкретика в части, касающейся его реализации. То есть заключение комиссии, как утверждает депутат, носит характер пожелания, а "не выполняет заказ общества по урегулированию цен". Поэтому "Сила народа" воздержалась от его поддержки. "Если не будет механизма исполнения, это останется на уровне пожелания. Это главная проблема. В этом заключении должны быть указания в адрес исполнительной власти. Пусть представят парламенту план, в какой срок и как они намерены решить эту проблему, которую заметила комиссия", – говорит Мачарашвили. На вопрос о том, получит ли упомянутый документ их поддержку на пленарном заседании парламента, Мачарашвили ответил, что, поскольку документ был разработан временной комиссией, бюро должно сначала решить, будет ли он вообще представлен на заседание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
16:40 02.05.2026 (обновлено: 17:18 02.05.2026)
