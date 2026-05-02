https://sputnik-georgia.ru/20260502/sila-naroda-nedovolna-rabotoy-komissii-po-tsenam---glavnye-pretenzii-298404611.html

"Сила народа" недовольна работой комиссии по ценам – главные претензии

"Сила народа" недовольна работой комиссии по ценам – главные претензии

Sputnik Грузия

02.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-02T16:40+0400

2026-05-02T16:40+0400

2026-05-02T17:18+0400

грузия

политика

новости

гурам мачарашвили

"сила народа"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23230/86/232308632_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_8627398640a8912cbbbcfd0926ca8ad7.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Заключение парламентской комиссии по изучению проблематики формирования цен на продовольствие, медикаменты и топливо в Грузии не отвечает озвученным самой же властью вызовам, заявил член оппозиционной фракции "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Парламентская комиссия 1 мая представила соответствующий отчет, в котором проанализировала рынок продовольствия, медикаментов и топлива и представила рекомендации для снижения цен. Однако при этом комиссия отметила, что никакой контроль цен или их искусственное занижение "не окажут позитивного влияния на рынок". "Это заключение комиссии не отвечает на вызовы, которые само же правительство выдвинуло в конце прошлого года: этот документ носит скорее научный характер, но парламент – не научный институт, а политический орган, который должен давать правительству конкретный план и задачи и требовать от него соответствующего выполнения", – сказал депутат.По его словам, в заключительном документе отсутствует конкретика в части, касающейся его реализации. То есть заключение комиссии, как утверждает депутат, носит характер пожелания, а "не выполняет заказ общества по урегулированию цен". Поэтому "Сила народа" воздержалась от его поддержки. "Если не будет механизма исполнения, это останется на уровне пожелания. Это главная проблема. В этом заключении должны быть указания в адрес исполнительной власти. Пусть представят парламенту план, в какой срок и как они намерены решить эту проблему, которую заметила комиссия", – говорит Мачарашвили. На вопрос о том, получит ли упомянутый документ их поддержку на пленарном заседании парламента, Мачарашвили ответил, что, поскольку документ был разработан временной комиссией, бюро должно сначала решить, будет ли он вообще представлен на заседание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, гурам мачарашвили, "сила народа"