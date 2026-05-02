Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика

Больше половины построенных за прошлый год объектов приходится на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети 02.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. В первом квартале 2026 года в Грузии было введено в эксплуатацию 683 объекта общей площадью 772,5 тысячи квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению с аналогичным периодом 2025 годом, число введенных в эксплуатацию объектов уменьшилось на 2,1%, а площадь выросла на 9,5%.Две трети построенных за 2025 год объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети, Мцхета-Мтианети и Квемо Картли.Муниципальными органами власти Грузии в первом квартале 2026 года было выдано 2,5 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 2,4 миллиона квадратных метров.По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, число выданных разрешений выросло на 4,8%, а площадь предполагаемого строительства снизилась на 8,6%.Из общего числа выданных разрешений три четверти приходится на четыре региона: Тбилиси, Квемо Картли, Кахети и Мцхета-Мтианети.Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий: многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других, но основная часть приходится на жилые комплексы.

