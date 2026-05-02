Цены на лекарство и способы их снижения в Грузии

Отчет комиссии будет передан правительству для изучения, и уже потом правительство примет решение, какие меры принимать 02.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-02T16:06+0400

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Комиссия по изучению формирования цен на продовольствие, медикаменты и топливо предложила свои методы снижения стоимости лекарственных препаратов и детского питания в Грузии, которые предполагают, в том числе, государственные закупки. Главной рекомендацией комиссии по вопросу цен на медикаменты является расширение системы референтного ценообразования, когда государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек, в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Так, комиссия предлагает расширить охват референтных цен в Грузии и распространить его минимум на 60% активно обращающихся медикаментов. "В результате ожидается, что для населения цены на медикаменты снизятся в среднем на 40%", – сказано в документе.Еще одной рекомендацией является расширение программы управления хроническими заболеваниями, при которой государство финансирует приобретение медикаментов для уязвимых групп. "Целесообразно поэтапное расширение программы и включение дополнительных медикаментов. Это обеспечит увеличение доступа к медикаментам для пациентов с хроническими заболеваниями", – подчеркивается в заключении. Следующей рекомендацией является развитие местного производства и упрощение процедуры попадания медикаментов на грузинский рынок. Также комиссия предлагает усилить механизм регистрации в национальном режиме и более эффективно использовать его для национальной сертификации иностранных производителей. "Это будет способствовать быстрому выходу на рынок новых медикаментов, повысит конкуренцию и расширит ассортимент продукции, что в среднесрочной перспективе положительно отразится на динамике цен и доступности", – пояснено в заключении. Кроме того, комиссия предлагает усовершенствовать регулирующие механизмы во избежание перебоев с поставками и создать единый, скоординированный механизм мониторинга и предотвращения дефицитов. Наконец, комиссия предложила свой метод улучшения доступности детского питания. По ее мнению, продукты этого типа представляют собой социально чувствительный сегмент, на цену которого значительное влияние оказывает зависимость от импорта и относительно длинная цепочка поставок. "На основании вышеизложенного целесообразно содействовать внедрению механизма централизованных закупок продуктов детского питания, что увеличит объем закупок и создаст возможность лучших ценовых переговоров с поставщиками", – отмечено в заключении. Полный отчет комиссии доступен на сайте парламента. Он будет передан правительству для изучения, и уже после правительство примет решение о том, какие меры из рекомендованных комиссией будут приняты.

