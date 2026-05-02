Запрет на продажу покрышек в неположенном месте распространится на всю Грузию

Отныне каждый муниципалитет должен будет принять регламент о правилах размещения запрещенных материалов 02.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-02T18:19+0400

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Парламент Грузии на этой неделе принял поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым штрафы за негативное воздействие на экологию распространятся на всю территорию страны. Так, с января в Тбилиси действует штраф в размере 2,5 тысячи лари для физических лиц за продажу в неположенном месте вторичных покрышек, цветного металла, запчастей к автомобилям, легковоспламеняющихся и ломких материалов. Для юридических лиц этот штраф составляет пять тысяч лари. Повторное нарушение приведет к штрафу уже в двойном размере. Согласно поправкам, теперь эти штрафы будут действовать на всей территории страны и каждый муниципалитет должен будет принять регламент о правилах размещения запрещенных материалов. Правила в Тбилиси предполагают запрет на размещение складов и пунктов реализации вторичных шин, металлолома черных и цветных металлов, вышедших из эксплуатации транспортных средств и их частей, легко воспламеняющихся, взрывчатых и прочных материалов в жилых зонах, специальных зонах, зонах отдыха, сельскохозяйственных и лесных зонах. При этом хранить все материалы предписывается в закрытых помещениях с бетонным полом. На сегодняшний день ряд складов расположен прямо рядом с жилыми домами, и часто шины хранятся на открытом воздухе, что в ряде случаев приводит к пожарам. Такие пожары представляют опасность, ведь при сгорании резины и пластика в воздух выделяется множество вредных веществ.

