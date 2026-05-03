Бочоришвили об участии Грузии в саммите ЕПС Ереване
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в Восьмом саммите Европейского политического сообщества 03.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-03T21:55+0400
2026-05-03T21:55+0400
2026-05-03T22:04+0400
грузия
новости
политика
армения
ереван
мака бочоришвили
ираклий кобахидзе
21:55 03.05.2026 (обновлено: 22:04 03.05.2026)
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Грузия играет особую роль в вопросах транспортной связности, поэтому крайне важно участие премьера в саммите Европейского политического сообщества, заявила глава МИД Мака Бочоришвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в Восьмом саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Армении. Премьер-министр отправился в Ереван в составе делегации, в которую входят заместитель премьер-министра и глава МИД Мака Бочоришвили, глава правительственной администрации Леван Жоржолиани.
"Когда речь идет о связности, Грузия играет здесь особую роль. Безусловно, важно участие в дискуссии такого формата именно премьер-министра", – заявила Бочоришвили.
По словам главы МИД, в рамках восьмого заседания Европейского политического союза, которое пройдет в Ереване, состоится круглый стол.
"В Ереване проходит восьмое заседание Европейского политического союза, и премьер-министр примет в нем участие. Состоится круглый стол, посвященный вопросам связности и экономической безопасности. Это важно как для стран-членов ЕС, так и, в целом, для европейского региона", – сказал Бочоришвили.
Саммит Европейского политического сообщества впервые пройдет в Ереване 4 мая. Эта площадка предназначена для регулярных (дважды в год) встреч лидеров европейских стран.