Бочоришвили об участии Грузии в саммите ЕПС Ереване

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в Восьмом саммите Европейского политического сообщества 03.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-03T21:55+0400

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Грузия играет особую роль в вопросах транспортной связности, поэтому крайне важно участие премьера в саммите Европейского политического сообщества, заявила глава МИД Мака Бочоришвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в Восьмом саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Армении. Премьер-министр отправился в Ереван в составе делегации, в которую входят заместитель премьер-министра и глава МИД Мака Бочоришвили, глава правительственной администрации Леван Жоржолиани. По словам главы МИД, в рамках восьмого заседания Европейского политического союза, которое пройдет в Ереване, состоится круглый стол. "В Ереване проходит восьмое заседание Европейского политического союза, и премьер-министр примет в нем участие. Состоится круглый стол, посвященный вопросам связности и экономической безопасности. Это важно как для стран-членов ЕС, так и, в целом, для европейского региона", – сказал Бочоришвили. Саммит Европейского политического сообщества впервые пройдет в Ереване 4 мая. Эта площадка предназначена для регулярных (дважды в год) встреч лидеров европейских стран.

грузия, новости, политика, армения, ереван, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе