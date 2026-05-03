Число заключенных в тюрьмах Грузии превысило 11,5 тысячи – новые данные

На 1 апреля в тюрьмах находилось 0,31% всех жителей страны 03.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-03T17:48+0400

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. В тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 апреля 2026 года, содержалось 11 669 заключенных, среди которых 557 женщин, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Согласно последним данным ведомства, на 1 апреля в тюрьмах Грузии находилось 0,31% всех жителей страны. При этом для 3 496 заключенных это уже не первый тюремный срок, остальные оказались в тюрьме впервые. Основная часть заключенных – граждане в возрасте от 18 до 69 лет. Также в тюрьмах содержались 126 несовершеннолетних и 81 человек старше 70 лет. Из общего числа заключенных осужденные за различные преступления составляют 76,8%, остальные – ждут своего приговора. При этом, по состоянию на апрель 2026 года, в 14 тюрьмах Грузии осталось всего 663 свободных места. Уже переполнены три тюрьмы, где число заключенных превысило установленный лимит. Из общего числа заключенных 14,3% – иностранные граждане 67 стран. При этом большинство иностранных заключенных – это граждане Турции, России, Азербайджана, Украины и Ирана. Из общего числа иностранных заключенных на 1 апреля в тюрьмах Грузии содержались один несовершеннолетний иностранец и 168 женщин. Из общего числа иностранцев 536 ждут приговора, остальные уже отбывают свои сроки заключения.

