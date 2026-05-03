Грузинский саблист стал бронзовым призером Гран-при в Южной Корее
2026-05-03T22:03+0400
Грузинский саблист стал бронзовым призером Гран-при в Южной Корее
20:54 03.05.2026 (обновлено: 22:03 03.05.2026)
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Чемпион мира по фехтованию, грузинский саблист Сандро Базадзе завоевал бронзовую медаль Гран-при в Южной Корее.
В полуфинале Базадзе уступил французу Максиму Пьянфетти. Это первая награда грузинского саблиста в 2026 году.
В ближайшем недели Базадзе ждут важные турниры: чемпионат Грузии пройдет 15-17 мая, в Каире 22-23 мая состоится Кубок мира, а в Таллине 16-21 июня пройдет чемпионат Европы, где он будет бороться за золотую медаль.
В июле 2025 года Базадзе впервые выиграл чемпионат мира, который проходил в Тбилиси.