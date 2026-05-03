Грузинский саблист стал бронзовым призером Гран-при в Южной Корее

В июле 2025 года Базадзе впервые выиграл чемпионат мира, который проходил в Тбилиси

2026-05-03T20:54+0400

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Чемпион мира по фехтованию, грузинский саблист Сандро Базадзе завоевал бронзовую медаль Гран-при в Южной Корее. В полуфинале Базадзе уступил французу Максиму Пьянфетти. Это первая награда грузинского саблиста в 2026 году. В ближайшем недели Базадзе ждут важные турниры: чемпионат Грузии пройдет 15-17 мая, в Каире 22-23 мая состоится Кубок мира, а в Таллине 16-21 июня пройдет чемпионат Европы, где он будет бороться за золотую медаль. В июле 2025 года Базадзе впервые выиграл чемпионат мира, который проходил в Тбилиси.

