Грузия продолжает наращивать импорт российской водки

03.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-03T13:25+0400

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Грузия продолжает наращивать закупки водки из России: импорт растет третий месяц подряд, а в марте он достиг почти 600 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, в январе грузинские компании ввезли водку из РФ на 408,7 тысячи долларов, уже в следующем месяце закупки выросли до 536,3 тысячи, а в марте – до 580,8 тысячи. Таким образом, в марте импорт увеличился почти в 1,5 раза к началу года. По итогам марта РФ сохранила за собой место крупнейшего поставщика водки на грузинский рынок. Вслед за ней по сумме поставок расположились Финляндия (502,7 тысячи долларов) и Беларусь (261,2 тысячи долларов).Грузия в марте этого года сократила объемы экспорта крепкого алкоголя в Россию до минимума с февраля прошлого года.Так, по итогам марта стоимость таких поставок составила 9,8 миллиона долларов – минимума с февраля 2025 года. За месяц экспорт упал на 4%, а за год – на 40%. При этом по итогам всего первого квартала поставки крепких напитков из Грузии в Россию немного выросли – на 2%, до 29,8 миллиона долларов.В основном в Россию из Грузии в марте импортировались спиртовые настойки, полученные дистилляцией виноградного вина – на 9,06 миллиона долларов. Обычно в эту категорию входят коньяк, бренди и чача. Также поставлялись виски (506 тысяч долларов) и водка (151 тысяча).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

