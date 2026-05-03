Из-за ударов по инфраструктуре России возможен рост цен на нефть – Песков
Данные пятничных торгов свидетельствуют, что цена нефти марки Brent с поставками в июне превысила показатель в 126 долларов США за баррель 03.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-03T19:56+0400
ТБИЛИСИ, 3 мая – Sputnik. Если российская экспортная инфраструктура будет повреждена в результате ударов Киева, и без того высокие цены на нефть вырастут еще больше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что в настоящее время на мировом рынке цены на нефть и так высоки по причине ближневосточного кризиса.Он подчеркнул, что нефти на рынке и так гораздо меньше, чем должно быть.В случае, если Киев будет наносить удары и повредит инфраструктуру РФ, которая используется для экспорта топлива, это только усугубит и без того "острейший энергокризис", возникший из-за ситуации в Ормузском проливе, отметил официальный представитель Кремля.При этом Песков отметил, что Россия сможет обеспечить свои интересы даже в случае продолжения глобального энергокризиса и дальнейшего роста цен на нефть.Данные пятничных торгов свидетельствуют, что цена нефти марки Brent с поставками в июне превысила показатель в 126 долларов США за баррель.
ТБИЛИСИ, 3 мая – Sputnik. Если российская экспортная инфраструктура будет повреждена в результате ударов Киева, и без того высокие цены на нефть вырастут еще больше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в настоящее время на мировом рынке цены на нефть и так высоки по причине ближневосточного кризиса.
Комментируя заявление Зеленского о том, что Киев отказал Западу в просьбе не наносить удары по российским нефтяным объектам, Песков подчеркнул, что в этом случае цены на нефть могут вырасти еще больше.
Он подчеркнул, что нефти на рынке и так гораздо меньше, чем должно быть.
В случае, если Киев будет наносить удары и повредит инфраструктуру РФ, которая используется для экспорта топлива, это только усугубит и без того "острейший энергокризис", возникший из-за ситуации в Ормузском проливе, отметил официальный представитель Кремля.
"Если с рынка будет выпадать дополнительное количество нашей нефти, цены будут еще расти от того, что есть сейчас, а они сейчас больше 120 долларов (за баррель – Sputnik)", – сказал представитель Кремля журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.
При этом Песков отметил, что Россия сможет обеспечить свои интересы даже в случае продолжения глобального энергокризиса и дальнейшего роста цен на нефть.
Данные пятничных торгов свидетельствуют, что цена нефти марки Brent с поставками в июне превысила показатель в 126 долларов США за баррель.