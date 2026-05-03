Премьер Грузии примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Ереване
Кобахидзе выступит с речью во время дискуссии в формате круглого стола, главной темой которого станет укрепление транспортной инфраструктуры 03.05.2026, Sputnik Грузия
© photo: Sputnik / Asatur YesayantsАрхитектурный комплекс Каскад
Архитектурный комплекс Каскад - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2026
Кобахидзе выступит с речью во время дискуссии в формате круглого стола, главной темой которого станет укрепление транспортной инфраструктуры
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в 8-м саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Армении, сообщила пресс-служба администрации правительства.
Саммит Европейского политического сообщества впервые пройдет в Ереване 4 мая. Эта площадка предназначена для регулярных (дважды в год) встреч лидеров европейских стран.
Кобахидзе выступит с речью во время дискуссии в формате круглого стола, главной темой которого станет укрепление транспортной инфраструктуры и экономической безопасности.
В рамках визита премьер Грузии посетит пленарное заседание открытия 8-го саммита Европейского политического сообщества, а также примет участие во второй встрече Европейской коалиции по борьбе с наркотиками (ЕКАД).
Глава правительства также посетит официальный прием, который состоится от имени президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра Никола Пашиняна в честь лидеров, участвующих саммите.
Премьер-министр отправился в Ереван в составе делегации, в которую входят заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и глава Администрации правительства Леван Жоржолиани.
