https://sputnik-georgia.ru/20260503/pvo-rf-sbili-za-noch-334-ukrainskikh-drona-nad-rossiey-298410054.html
ПВО РФ сбили за ночь 334 украинских дрона над Россией
ПВО РФ сбили за ночь 334 украинских дрона над Россией
Sputnik Грузия
Минувшей ночью ВСУ предприняли масштабную атаку на 16 российских регионов, все украинские БПЛА были нейтрализованы 03.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-03T12:18+0400
2026-05-03T12:18+0400
2026-05-03T12:37+0400
россия
в мире
крым
украина
беспилотник
обострение ситуации вокруг украины
минобороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0f/286321268_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f7ea1b5d6fa36bf2a1777dac435aa9a.jpg
ТБИЛИСИ, 3 мая – Sputnik. Дежурные средства ПВО России в течение ночи ликвидировали более 330 украинских БПЛА самолетного типа в небе над РФ, сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.Противник предпринял попытки атаковать с неба 16 российских регионов.Уточняется, что дроны ВСУ были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской областями. Также украинские беспилотники перехвачены и сбиты в небе над Калужским, Курским, Ленинградским, Нижегородским и Новгородским регионами.Кроме того, по данным Минобороны, были пресечены попытки противника нанести удар дронами по территории Московской области и Крыма.Украинские БПЛА ликвидированы.Одна из наиболее массированных атак была совершена по Ленинградской области, об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. За ночь ПВО РФ ликвидировали здесь почти 60 украинских дронов."Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 59", – написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
крым
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0f/286321268_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6900c0be4859cb88867481d34208b3af.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, крым, украина, беспилотник, обострение ситуации вокруг украины, минобороны рф
россия, в мире, крым, украина, беспилотник, обострение ситуации вокруг украины, минобороны рф
ПВО РФ сбили за ночь 334 украинских дрона над Россией
12:18 03.05.2026 (обновлено: 12:37 03.05.2026)
Минувшей ночью ВСУ предприняли масштабную атаку на 16 российских регионов, все украинские БПЛА были нейтрализованы
ТБИЛИСИ, 3 мая – Sputnik. Дежурные средства ПВО России в течение ночи ликвидировали более 330 украинских БПЛА самолетного типа в небе над РФ, сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 334 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – следует из оперативной сводки военного ведомства.
Противник предпринял попытки атаковать с неба 16 российских регионов.
Уточняется, что дроны ВСУ были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской областями. Также украинские беспилотники перехвачены и сбиты в небе над Калужским, Курским, Ленинградским, Нижегородским и Новгородским регионами.
Российская ПВО в течение ночи работала и в Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, здесь также перехвачены украинские беспилотники летательного типа.
Кроме того, по данным Минобороны, были пресечены попытки противника нанести удар дронами по территории Московской области и Крыма.
Украинские БПЛА ликвидированы.
Одна из наиболее массированных атак была совершена по Ленинградской области, об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. За ночь ПВО РФ ликвидировали здесь почти 60 украинских дронов.
"Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 59", – написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".