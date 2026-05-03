ПВО РФ сбили за ночь 334 украинских дрона над Россией

Минувшей ночью ВСУ предприняли масштабную атаку на 16 российских регионов, все украинские БПЛА были нейтрализованы 03.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-03T12:18+0400

ТБИЛИСИ, 3 мая – Sputnik. Дежурные средства ПВО России в течение ночи ликвидировали более 330 украинских БПЛА самолетного типа в небе над РФ, сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.Противник предпринял попытки атаковать с неба 16 российских регионов.Уточняется, что дроны ВСУ были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской областями. Также украинские беспилотники перехвачены и сбиты в небе над Калужским, Курским, Ленинградским, Нижегородским и Новгородским регионами.Кроме того, по данным Минобороны, были пресечены попытки противника нанести удар дронами по территории Московской области и Крыма.Украинские БПЛА ликвидированы.Одна из наиболее массированных атак была совершена по Ленинградской области, об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. За ночь ПВО РФ ликвидировали здесь почти 60 украинских дронов."Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 59", – написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

