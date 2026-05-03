С начала года в Грузии выявили 912 нарушений Кодекса управления отходами

03.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Сотрудники Департамента надзора за охраной окружающей среды Грузии с 1 января по 31 марта 2026 года выявили 912 нарушений Кодекса управления отходами, сообщили в ведомстве. Основные факты загрязнения окружающей среды в первом квартале: Бригады департамента круглосуточно патрулируют территорию страны, чтобы своевременно предотвращать, пресекать и выявлять нарушения природоохранного законодательства. Кроме того, оперативное реагирование осуществляется на каждое сообщение, поступающее на горячую линию Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства (153). В Грузии действует система штрафов за выброс крупных отходов на окраинах города, улицах, площадях, а также в контейнерах для бытовых отходов и на прилегающей к ним территории. Данное деяние является административным правонарушением и влечет наложение штрафа. За выброс строительного или другого инертного мусора для физического лица штраф составляет 5 тысяч лари, а для юридического – 15 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

