С начала года в Грузии выявили 912 нарушений Кодекса управления отходами
03.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Сотрудники Департамента надзора за охраной окружающей среды Грузии с 1 января по 31 марта 2026 года выявили 912 нарушений Кодекса управления отходами, сообщили в ведомстве.
Основные факты загрязнения окружающей среды в первом квартале:
загрязнение окружающей среды муниципальными отходами — 364 факта;
загрязнение строительными или другими инертными материалами — 111 фактов;
открытое сжигание муниципальных неопасных отходов или их сжигание в не предназначенных для этого установках — 159 фактов;
загрязнение территории сточными отходами — 31 факт;
загрязнение окружающей среды останками животных — 21 факт;
невыполнение компаниями специальных обязательств;
связанных с управлением отходами — 63 факта;
нарушение требований и обязательств, связанных с обращением с опасными отходами — 20 фактов;
другие нарушения — 143 факта.
Бригады департамента круглосуточно патрулируют территорию страны, чтобы своевременно предотвращать, пресекать и выявлять нарушения природоохранного законодательства.
Кроме того, оперативное реагирование осуществляется на каждое сообщение, поступающее на горячую линию Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства (153).
В Грузии действует система штрафов за выброс крупных отходов на окраинах города, улицах, площадях, а также в контейнерах для бытовых отходов и на прилегающей к ним территории. Данное деяние является административным правонарушением и влечет наложение штрафа.
За выброс строительного или другого инертного мусора для физического лица штраф составляет 5 тысяч лари, а для юридического – 15 тысяч лари.