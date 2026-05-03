Штрафы за загрязнение окружающей среды в Грузии доходят до 6 тысяч лари – подробности
Штрафы существенно отличаются для нарушителей-физлиц и нарушителей-компаний
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. В Грузии, согласно статье 31 Кодекса об обращении с отходами, штраф за загрязнение окружающей среды бытовыми отходами составляет от 80 до 6 000 лари в зависимости от типа и количества отходов, а также от того, является ли нарушитель физическим или юридическим лицом. Информацию об этом распространяет Департамент экологического надзора.
По данным ведомства, штраф начинается от 80 лари за загрязнение окружающей среды до 2 кг бытовых отходов, а штраф в размере 6 000 лари будет наложен за загрязнение окружающей среды большим объемом отходов (если отходы занимают площадь более 2 квадратных метров) юридическим лицом.
Подробнее, согласно Департаменту экологического надзора, размер штрафов за различные виды нарушений определяется следующим образом:
За загрязнение окружающей среды до 2 кг бытовых отходов штраф составляет 80 лари. В случае совершения аналогичного действия из жилого или иного здания нарушитель должен будет заплатить 200 лари;
В случае загрязнения окружающей среды таким же количеством бытовых отходов из автотранспортного средства штрафуется водитель, а в случае общественного транспорта (нарушителю) – 250 лари;
Штраф за загрязнение окружающей среды до 5 шинами (исключая велосипедные шины) составляет 500 лари. За загрязнение окружающей среды 5 и более шинами (исключая велосипедные шины) – 2 000 лари;
Загрязнение окружающей среды до 2 кг батарей, аккумуляторов, лампочек, электротоваров, графитовых электродов, острых или колющих предметов (включая битое стекло, гвозди и другие подобные предметы) влечет за собой штраф в размере 500 лари;
Загрязнение окружающей среды 2 кг и более бытовых отходов влечет за собой штраф в размере 500 лари для физического лица и 1 500 лари – для юридического лица;
Штраф за загрязнение окружающей среды бытовыми отходами в объеме более 1м³ составляет 1 000 лари для физического лица и 3 000 лари – для юридического лица;
Штраф за загрязнение окружающей среды отходами большого объема (если отходы занимают площадь более 2 квадратных метров) влечет за собой штраф в размере 2 000 лари для физического лица и 6 000 лари – для юридического лица;
Штраф за неправильное размещение отходов в контейнере для сбора отходов, установленном актом представительного органа муниципалитета (включая размещение в контейнере неопасных для здоровья бытовых отходов), составляет 200 лари для физического лица и 1 000 лари – для юридического лица.