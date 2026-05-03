В Грузии растет число преступлений

За первый квартал в стране особенно выросли преступления, совершенные на сексуальной почве 03.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Число зафиксированных правоохранительными органами преступлений в первом квартале 2026 года выросло на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 14,7 тысячи, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Что касается раскрываемости дел, то, по данным ведомства, из 14 716 преступлений раскрыто было 69,1%. При этом за первый квартал выросли преступления, совершенные на сексуальной почве, в том числе изнасилования и развратные действия, принуждение, угрозы и преследования, а также преступления с подделкой банковских документов, фальшивых денег и наркопреступления. При этом, несмотря на то, что раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками, по-прежнему остается высокой, число зарегистрированных преступлений в период с января по март 2026 года превышает аналогичный показатель прошлого года вдвое. Всего полиция зарегистрировала 3 553 таких преступления, тогда как показатель прошлого года составлял 1 738. Тем временем почти в четыре раза по сравнению с первым кварталом 2025 года выросло число преступлений, связанных с провозом наркотиков и психотропных веществ в Грузию. А вот показатель потребления наркотиков, который в Грузии является преступлением для тех, кто единожды был привлечен за это к административной ответственности, вырос в 20 раз. Также почти в 3 раза выросло число преступлений, совершаемых чиновниками и государственными служащими. Всего за первые три месяца 2026 года было зафиксировано 105 таких преступлений, тогда как в аналогичный период полиция зарегистрировала 37 таких преступлений. В том числе почти в 10 раз выросло число взяточничества, в два раза – превышение служебных полномочий и торговлей влиянием и в четыре раза – служебная халатность. Между тем в стране сократились преступления, связанные с транспортом, нарушением правил безопасности и преступления против собственности.

