https://sputnik-georgia.ru/20260503/v-gruzii-rastet-chislo-prestupleniy-298406892.html
В Грузии растет число преступлений
В Грузии растет число преступлений
Sputnik Грузия
За первый квартал в стране особенно выросли преступления, совершенные на сексуальной почве 03.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-03T09:01+0400
2026-05-03T09:01+0400
2026-05-03T09:01+0400
грузия
новости
общество
преступность в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Число зафиксированных правоохранительными органами преступлений в первом квартале 2026 года выросло на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 14,7 тысячи, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Что касается раскрываемости дел, то, по данным ведомства, из 14 716 преступлений раскрыто было 69,1%. При этом за первый квартал выросли преступления, совершенные на сексуальной почве, в том числе изнасилования и развратные действия, принуждение, угрозы и преследования, а также преступления с подделкой банковских документов, фальшивых денег и наркопреступления. При этом, несмотря на то, что раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками, по-прежнему остается высокой, число зарегистрированных преступлений в период с января по март 2026 года превышает аналогичный показатель прошлого года вдвое. Всего полиция зарегистрировала 3 553 таких преступления, тогда как показатель прошлого года составлял 1 738. Тем временем почти в четыре раза по сравнению с первым кварталом 2025 года выросло число преступлений, связанных с провозом наркотиков и психотропных веществ в Грузию. А вот показатель потребления наркотиков, который в Грузии является преступлением для тех, кто единожды был привлечен за это к административной ответственности, вырос в 20 раз. Также почти в 3 раза выросло число преступлений, совершаемых чиновниками и государственными служащими. Всего за первые три месяца 2026 года было зафиксировано 105 таких преступлений, тогда как в аналогичный период полиция зарегистрировала 37 таких преступлений. В том числе почти в 10 раз выросло число взяточничества, в два раза – превышение служебных полномочий и торговлей влиянием и в четыре раза – служебная халатность. Между тем в стране сократились преступления, связанные с транспортом, нарушением правил безопасности и преступления против собственности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_c0892f0f125ea77045a297ffd9e4621e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, преступность в грузии
грузия, новости, общество, преступность в грузии
В Грузии растет число преступлений
За первый квартал в стране особенно выросли преступления, совершенные на сексуальной почве
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Число зафиксированных правоохранительными органами преступлений в первом квартале 2026 года выросло на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 14,7 тысячи, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
Что касается раскрываемости дел, то, по данным ведомства, из 14 716 преступлений раскрыто было 69,1%.
При этом за первый квартал выросли преступления, совершенные на сексуальной почве, в том числе изнасилования и развратные действия, принуждение, угрозы и преследования, а также преступления с подделкой банковских документов, фальшивых денег и наркопреступления.
При этом, несмотря на то, что раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками, по-прежнему остается высокой, число зарегистрированных преступлений в период с января по март 2026 года превышает аналогичный показатель прошлого года вдвое.
Всего полиция зарегистрировала 3 553 таких преступления, тогда как показатель прошлого года составлял 1 738.
Тем временем почти в четыре раза по сравнению с первым кварталом 2025 года выросло число преступлений, связанных с провозом наркотиков и психотропных веществ в Грузию.
А вот показатель потребления наркотиков, который в Грузии является преступлением для тех, кто единожды был привлечен за это к административной ответственности, вырос в 20 раз.
Также почти в 3 раза выросло число преступлений, совершаемых чиновниками и государственными служащими. Всего за первые три месяца 2026 года было зафиксировано 105 таких преступлений, тогда как в аналогичный период полиция зарегистрировала 37 таких преступлений.
В том числе почти в 10 раз выросло число взяточничества, в два раза – превышение служебных полномочий и торговлей влиянием и в четыре раза – служебная халатность.
Между тем в стране сократились преступления, связанные с транспортом, нарушением правил безопасности и преступления против собственности.