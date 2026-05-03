Вечер памяти Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II️ состоится в Москве
Мероприятие пройдет в рамках VI форума грузин России в галерее искусств Зураба Церетели 03.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 3 мая – Sputnik. Вечер памяти Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II️ состоится 23 мая в Москве.Мероприятие пройдет в рамках VI форума грузин России в галерее искусств Зураба Церетели. Организаторы: Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России, Российско-Грузинский деловой совет при ТПП РФ и Фонд Возрождения и развития русско-грузинских отношений.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет. Грузия 22 марта простилась со своим Католикосом-Патриархом – Его Святейшество и Блаженство Илия II был похоронен в Сионском патриаршем соборе.
