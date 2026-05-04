Аналитики прогнозируют снижение темпов роста туризма в Грузии

По мнению аналитиков, возможное возобновление железнодорожного сообщения с Азербайджаном открывает потенциал для дальнейшего роста числа визитеров 04.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Число международных туристов будет расти низкими однозначными темпами в 2026 году, согласно прогнозу инвестиционной компании Galt&Taggart. По информации аналитиков, на первую половину 2026 года, вероятно, повлияют факторы, связанные с израильско-иранским конфликтом, в том числе рост стоимости авиаперелетов. Кроме того, по мнению аналитиков, возможное возобновление железнодорожного сообщения с Азербайджаном открывает потенциал для дальнейшего роста числа визитеров. По данным Национальной администрации туризма, количество визитов международных путешественников в январе-марте 2026 года составило 1,3 миллиона, что на 1,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Также, число туристических визитов за этот период достигло рекордного показателя – 1 миллиона, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также, аналитики прогнозируют, что доходы от туризма достигнут 4,9 миллиарда долларов в 2026 году. Доходы Грузии от туризма в первом квартале 2026 года выросли на 0,5% и достигли рекордных 829,8 миллиона долларов. Доходы страны от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов – на 5,9% больше, чем в 2024 году. Наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов.

