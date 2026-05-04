https://sputnik-georgia.ru/20260504/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii--zaderzhan-grazhdanin-azerbaydzhana-298426297.html
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержан гражданин Азербайджана
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержан гражданин Азербайджана
Sputnik Грузия
По обвинению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 04.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-04T15:55+0400
2026-05-04T15:55+0400
2026-05-04T15:55+0400
происшествия
грузия
новости
азербайджан
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1f7329e7b8d9bfd40549f012c3e7f449.jpg
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Гражданин Азербайджана задержан в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и продаже особо крупного количества наркотических средств, говорится в сообщении МВД. Задержанному 32 году. При обыске по месту жительства обвиняемого полиция изъяла до одного килограмма кокаина, подготовленного к продаже. Изъяты также материалы, необходимые для упаковки наркотических средств. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
азербайджан
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_226:0:2451:1669_1920x0_80_0_0_5c73595020d1f8927d1c673e0ccee89d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, азербайджан, тбилиси
происшествия, грузия, новости, азербайджан, тбилиси
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержан гражданин Азербайджана
По обвинению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Гражданин Азербайджана задержан в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и продаже особо крупного количества наркотических средств, говорится в сообщении МВД.
Задержанному 32 году. При обыске по месту жительства обвиняемого полиция изъяла до одного килограмма кокаина, подготовленного к продаже.
Изъяты также материалы, необходимые для упаковки наркотических средств. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.