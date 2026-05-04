https://sputnik-georgia.ru/20260504/eksport-iz-gruzii-rossiyu-zamorozhennoy-foreli-vyros-do-maksimuma-za-bolee-chem-4-goda-298433044.html

Экспорт из Грузии Россию замороженной форели вырос до максимума за более чем 4 года

Экспорт из Грузии Россию замороженной форели вырос до максимума за более чем 4 года

Sputnik Грузия

Поставки грузинской замороженной форели в Россию нерегулярные, но тем не менее РФ остается ее основным покупателем 04.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-04T19:51+0400

2026-05-04T19:51+0400

2026-05-04T19:51+0400

экономика

грузия

россия

статистика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23431/46/234314681_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_c04c5292c7c7c919a992746aa5c5afbc.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Экспорт замороженной форели из Грузии в Россию в марте этого года достиг максимума с середины 2021 года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. За март объем поставок достиг 668,9 тысячи долларов за 89,2 тонны, что на треть больше, чем месяцем ранее. Это стало максимумом с июля 2021 года, когда объемы экспорта составляли 858 тысяч долларов. Поставки грузинской замороженной форели в Россию нерегулярные, но тем не менее РФ остается ее основным покупателем. Так, в январе этого года был перерыв, а до этого экспорт был непрерывным с июня по декабрь 2025 года (в среднем за месяц поставки составляли 238,6 тысячи долларов), а еще раньше была пауза длиной в 10 месяцев. Суммарный экспорт рыбы и морепродуктов из Грузии в другие страны в марте этого года составил 2,4 миллиона долларов. Россия расположилась на втором месте. Также грузинские морепродукты покупали Казахстан – на 1,1 миллиона долларов, Азербайджан – на 352,5 тысячи, Армения – на 205 тысяч, Индия – на 102,6 тысячи и Франция – на 37,7 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, россия, статистика