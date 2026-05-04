Грузинские бизнесмены планируют рост инвестиций в 2026 году – прогноз БАГ

Среди отраслей самые оптимистичные ожидания относительно реализации инвестиций в 2026 году зафиксированы в промышленном секторе 04.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Большинство компаний в Грузии (65%) планируют увеличить объем инвестиций в 2026 году по сравнению с 2025 годом, говорится в исследовании инвестиций Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ). Исследование инвестиций в рамках индекса БАГ проводится два раза в год и рассматривает инвестиционную деятельность членов Бизнес-ассоциации Грузии и компаний, входящих в их группу. В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство. Компании принимали участие в опросе 4-17 марта 2026 года. В исследовании отмечено, что среди отраслей самые оптимистичные ожидания относительно реализации инвестиций в 2026 году зафиксированы в промышленном секторе, где 81% опрошенных компаний планируют увеличить общий объем инвестиций. Кроме того, 61% компаний в сфере услуг и торговли планируют увеличить общий объем инвестиций, а в строительном секторе – 60%. Большинство компаний, 60%, ожидают, что в 2026 году их инвестиции в оборудование увеличатся. 58% имеют аналогичные ожидания в отношении программного обеспечения/баз данных, а 50% ждут роста инвестиции в здания/сооружения. Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет до 130 бизнес-групп, представляющих собой компании холдингового типа. Соответственно, каждая холдинговая группа, в свою очередь, включает в себя организации крупного, среднего и малого бизнеса. Таким образом, в общей сложности БАГ объединяет более 1,2 тысячи компаний разного размера.

